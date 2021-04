Le département de la Loire débloque près de 2 millions d'euros pour les aides à domicile

Le département de la Loire débloque près de 2 millions d'euros (1 850.000€) pour un secteur en première ligne dans la gestion de crise du Covid-19 et qui concerne 3.000 salariés dans la Loire. Le département ligérien, l'un des deux en France, à ne pas avoir versé de "prime Covid" aux aides à domicile en 2020 (avec le Jura).

Le Conseil Départemental de la Loire a fait le choix d'une "revalorisation pérenne" selon son président Georges Ziegler comme il l'expliquait sur France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi. Concrètement le département va verser 645.000€ sur les trois derniers mois de l'année (octobre, novembre et décembre) ce qui permettra, avec également 645.000€ promis par l'État, une augmentation de 13% à 15% des salaires. Ce "coup de pouce" devrait coûter 2,4 millions d'euros au département en 2022

Une vraie bonne nouvelle pour Jocelyne Labouré la directrice de l'AIMV, structure d'aide à domicile dans la Loire qui emploie 1200 personnes sur le département : "Cela va permettre de sortir nos salariés du SMIC. Ce qui était le cas depuis 12 ans. Dans ce contexte comment vouliez-vous être attractif et recruter dans une branche où il y a beaucoup de départs en retraite ?"

Pour Muriel Proia, aide à domicile au sein de cette même structure cette augmentation reste insuffisante : "On n'a pas été revalorisé depuis 10 ans et on nous parle de centimes ?! (en référence à l'augmentation du point à 5,51€ contre 5,38€ auparavant). Après il ne faut pas s'étonner que l'on ait du mal à recruter. J'ai des collègues qui gagnent 900€ par mois avec des journées à 12 heures d'amplitude.