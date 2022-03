Le département de la Loire investit 7,8 millions d'euros pour soutenir la filière bois

Alors que les prix de l'énergie n'en finissent pas de grimper notamment à cause de la guerre en Ukraine, le chauffage au bois apparaît de plus en plus comme une alternative par rapport au gaz et au fioul. Le département de la Loire vient de dévoiler un plan de soutien à la filière bois.

Le Conseil départemental de la Loire tient à s'occuper de nos forêts. Il vient de dévoiler un plan de soutien à la filière bois : 7,8 millions d'euros ces six prochaines années, par exemple pour aider à l'acquisition de parcelles ou encore soutenir la création d'entreprises. "On est en train de redécouvrir qu'on a cette ressource à disposition", explique Jean-François Chorain, conseiller départemental en charge de cet plan de soutien, qui était l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce mercredi.

Une matière première abondante et locale

Selon lui, le bois peut également être une des solutions pour faire face à la flambée des prix de l'énergie. "Ce n'est pas une solution miracle, mais c'est une solution parmi d'autres. Pendant des siècles on s'est chauffé au bois et on l'avait un peu oublié avec l'effet pétrole. C'était facile et ça ne coûtait rien, mais quand on voir les effets sur la planète, il faut peut-être revenir à des solutions plus simples. On a la chance, nous, en France et particulièrement dans la Loire, d'avoir une matière première abondante à nos portes. Donc, il faut l'utiliser et s'en servir, pour se chauffer notamment."

Aujourd'hui, des solutions de chauffage comme des poêles à granulés se développent de plus en plus, dans les habitations individuelles mais aussi collectives. "C'est assez récent en France, c'était bien plus développé en Autriche, en Suisse, en Allemagne aussi. Mais maintenant qu'on a pris conscience de tous les effets dévastateurs du pétrole et des énergies fossiles, il faut qu'on fasse marcher notre matière grise pour utiliser ce matériau naturel, durable et renouvelable." Le problème, c'est que les entreprises qui fournissent le bois ou les granulés sont parfois presque dépassées par la forte demande. "C'est pour ça qu'il faut se structurer et organiser la filière", enchaîne Jean-François Chorain. "Ça vaut pour le bois énergie, mais aussi pour le bois de construction. Tout ça, sans entamer le capitale de notre forêt ligérienne, même si on a de la marge puisqu'on produit plus du double que ce qu'on récolte chaque année."