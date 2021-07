Permettre aux personnes âgées et/ou en situation de handicap de vivre le plus longtemps chez elles. C'est ce que souhaite le département de la Lozère. Avec l'ARS, il lance un appel à candidatures pour concevoir des habitats inclusifs.

Le département de la Lozère et l'ARS lancent un appel à candidatures pour créer des logements inclusifs

Rester à domicile le plus longtemps possible

Maintenir à domicile les personnes âgées et/ou en situation de handicap, une priorité du Conseil départemental de la Lozère. Avec l'Agence régionale de santé (ARS), il lance deux appels à candidature pour apporter une réponse complémentaire au logement ordinaire et proposer une alternative à l'hébergement en institution. Le premier appel à candidatures concerne la conception de projets d'habitat inclusif. Le second, concerne l'animation de ce projet de vie sociale. Les candidats intéressés, le porteur de projet devant être une association, un bailleur social, une personne de droit privé à but lucratif, la Carsat,...) ont jusqu'au 20 août 2021 pour déposer leurs dossiers. Pour toute précision : https://lozere.fr/lamenagement-du-territoire/developpement-economique/appels-projets.html.