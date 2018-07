Météo France a placé ce mercredi la Marne et 17 autres départements français en alerte orange à la canicule. Un épisode de forte chaleur qui va durer au moins jusqu'à samedi matin. Les températures doivent ensuite remonter la semaine prochaine.

Marne, France

On suffoque en Champagne-Ardenne et cela va durer ! Depuis le milieu de la semaine, la Marne est en vigilance orange à la canicule, tout comme 17 autres départements français. Des températures autour de 37 degrés à l'ombre, voire plus, sont attendus ce jeudi. De fortes chaleurs qui vont retomber ce weekend avant de repartir à la hausse la semaine prochaine.

Pour faire face à cette canicule, certaines entreprises de la région s'adaptent. Certains supermarchés de Reims ont tiré la leçon de 2003, et ont commandé des stocks de bouteilles d'eau six mois à l'avance.

Pour éviter les pics de chaleur dans l'après-midi, certaines sociétés décalent aussi les horaires de travail de leurs employés. Les agents de la Sanef par exemple prennent leur poste à 6 heures du matin. "De l'eau et des véhicules climatisés sont à leur disposition, précise la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. Nos agents sont également équipés d'un dispositif d'alerte : en cas de malaise, ils appuient sur un bouton pour être géolocalisés, ce qui permet d’accélérer l'interventions des secours."

Adoptez les bons réflexes

Quand le mercure grimpe autant, il est recommandé de suivre un certain nombre de recommandations pour éviter les coups de chaud : bien s'hydrater, éviter les sorties aux heures les plus chaudes, ne pas boire trop d'alcool...

Des conseils résumés dans ce tweet de la préfecture de la Marne :

#METEO51#Canicule Adoptez les bons réflexes pour vous protéger de ces fortes chaleurs !

Le détail en image ⤵️ pic.twitter.com/AY4d0LzjrH — Préfet de la Marne (@Prefet51) July 25, 2018

Pour rappeler ces bons conseils à ses administrés les plus vulnérables - les seniors, les personnes handicapées - la ville de Reims a ouvert une cellule téléphonique dédiée. Huit agents municipaux sont chargés d’appeler quotidiennement près de 530 personnes recensées. Si vous souhaitez être enregistré vous pouvez télécharger un formulaire sur le site de la ville, ou contacter le 03.26.35.68.70.