Le Département de la Savoie lance son budget citoyen pour aider à financer les projets de ses habitants

C'est une première en Savoie. Le Département met en place un budget citoyen : un fond d'un million d'euros pour financer les projets et les initiatives de ses habitants. Tout Savoyard de plus de 10 ans peut participer et déposer ses idées sur un site internet.

Et si la Savoie finançait un de vos projets ? Le Département a lancé son premier budget citoyen a été lancé le 15 octobre. En clair, sur le budget d'investissement de 150 millions d'euros, un million d'euros sont réservés pour mettre en œuvre les bonnes idées des Savoyards et des Savoyardes.

Des petits projets pour "changer la vie des gens"

Il y a bien sûr quelques conditions à remplir. Le projet proposé ne doit pas être illégal, il doit concerner une commune ou un territoire de Savoie, profiter à ses habitants, renforcer le lien social et éco-responsable.

"Il y a parfois des petits projets qui peuvent changer la vie des gens mais qui ne sont pas forcement finançables aujourd'hui par les communes ou les départements parce que ce n'est pas prévu ou que les montants ne correspondent pas aux interventions habituelles", explique Hervé Gaymard, le président du conseil départemental de la Savoie. "Donc avec ce budget, l'idée c'est de faire du cousu main."

Financer des mangeoires à oiseaux ou une borne musicale dans en Ehpad

Le Département s'est beaucoup inspiré du Gers. Là-bas, cela fait trois ans que le conseil départemental met en place un budget participatif d'un million d'euros. Une enveloppe qui a servi par exemple à aider un club amateur de rugby à se racheter du matériel ou encore à acheter un camping car, transformé ensuite en bus numérique pour aidé les personnes âgées isolées dans leurs démarches.

"Si on veut financer des mangeoires à oiseaux dans un parc, on pourra le faire", poursuit Hervé Gaymard. "Ce n'est pas un investissement énorme mais c'est super pour la biodiversité." Autre exemple de projet : installer une borne musicale dans un Ehpad. "On veut vraiment faire appel à l'imagination des Savoyards et être concret."

Il faut déposer son projet sur le site internet dédié

L'objectif, c'est bien sûr de rapprocher les citoyens de leurs élus. Tout Savoyard et toute Savoyarde de plus de 10 ans peut déposer son projet sur le site internet vosprojetspourlasavoie.fr jusqu'au 31 décembre. A partir de mai 2021, les habitats du département seront invités à voter pour leurs projets favoris, et les projets ayant reçus le plus de voix seront ensuite financés intégralement ou partiellement.

Le Département espère financer un maximum d'initiative, dans la limite bien sûr de l'enveloppe allouée. Une fois la somme versée, les lauréats auront deux ans pour réaliser leur projet.