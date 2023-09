Le département de la Savoie recrute 150 saisonniers pour assurer l’entretien des routes cet hiver

C’est la dernière ligne droite pour candidater en tant que saisonnier cet hiver au sein des équipes des routes du département de la Savoie. Il y a 150 postes à pourvoir pour des contrats de trois à cinq mois. La date limite des candidatures est fixée au 15 novembre prochain.

Aimer le travail en équipe et à l’extérieur

Les responsables chargés du recrutement précisent que pour ces postes, "il faut apprécier le travail en équipe et au grand air". En Savoie, il n’y a pas moins de 3.143 kilomètres de routes départementales à entretenir et sécuriser, en plaine mais surtout en montagne. Les agents recrutés interviendront sur les chaussées, les ponts, les murs, les tunnels : le travail est varié. Cela va de la viabilité hivernale (salage, déneigement), à l’entretien courant, le curage de fossé, l’élagage, mais aussi le balisage et la signalisation temporaire de chantiers.

"Il sera également possible d’intervenir en urgence pour rétablir la viabilité des réseaux suite à un évènement météo par exemple ou d’effectuer des patrouilles de surveillance de l’état des routes" selon le département.

Pour postuler, les débutants sont les bienvenus, ils seront formés. "Être titulaire du permis poids lourd constitue un plus mais il n’est pas indispensable". Si vous êtes intéressés, vous pouvez avoir des renseignements complémentaires auprès des Maisons techniques du Département.

