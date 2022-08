Le département de la Somme cherche des bénévoles pour les JO de Paris 2024

Il ne vous reste plus que quelque heure pour candidater à la pré-sélection organisée par le département de la Somme. Le recrutement de Paris 2024 se déroulera début 2023. D’ici là, les volontaires identifiés par le Conseil départemental seront préparés et formés pour optimiser leurs chances de sélection. Étudiants, actifs, retraités, personnes en situation de handicap, tout le monde peut postuler pour assurer bénévolement une mission. Une seule condition, être majeur au 1er janvier 2024.

Les volontaires sélectionnés auront plusieurs missions:

Accueil, orientation et assistance

Accueillir les participants des Jeux à leur arrivée aux gares et aéroports

Guider les spectateurs et autres détenteurs de billets depuis les abords du site jusqu’à leur siège en tribune, et les orienter dans la résolution d’éventuels problèmes

Orienter et assister les participants et parties prenantes des Jeux (journalistes…, etc.) sur les différents sites des Jeux

Soutien opérationnel à l’organisation

Participer à la distribution des cartes d’accréditation ou d’équipements (radios, casques, uniformes, etc.).

Aider à l’assemblage des petits matériels (kakémonos, chevalets…) et à leur installation sur les sites officiels des jeux

Contribuer aux opérations de communication

Soutien aux services médicaux

Assister le personnel médical du site de compétition et accomplir des gestes de premiers secours ou apporter des soins de santé

Support aux opérations sportives

Assister les athlètes dans les espaces qui leur sont réservés sur les sites de compétition et d’entraînement

Contribuer au bon déroulement des épreuves sportives en intervenant sur l’aire de compétition à la demande des officiels techniques

Participer à la saisie d’informations de chronométrages, de notations, et de statistiques sur les sites de compétition

Partager des informations sportives avec les participants

Accompagner les athlètes dans le cadre du plan de contrôle antidopage

Transports des participants

Transporter les participants et parties prenantes autorisés dans un véhicule léger depuis l’un des sites officiels de Paris 2024 vers un autre site officiel de Paris 2024

Support aux cérémonies

Participer à l’accueil et à l’accompagnement des athlètes et participants aux cérémonies d’ouverture et de clôture des Jeux olympiques et paralympiques

Accompagner les athlètes et autres participants lors des cérémonies des vainqueurs, et aider à la remise de médailles.

Des formations sont prévues à partir du dernier trimestre 2023. Les volontaires ne seront pas rémunérés, leur logement ne sera pas pris en charge. Seuls la gratuité des transports en commun et un repas par jour sont prévus.

L’annonce des candidatures retenues pour Paris 2024 est prévue pour septembre 2023.