Les services du département de la Vienne victime d'un piratage informatique

Une attaque informatique a frappé les services du département de la Vienne ce jeudi 21 janvier. Tous les ordinateurs sont hors service et le réseau de téléphone est fortement perturbé. Des experts interviennent en ce moment.

Les services du département de la Vienne touchés par un piratage informatique. L'attaque a eu lieu ce jeudi 21 janvier et depuis tous ordinateurs sont paralysés, hors service. Une cellule de crise s'est réunie ce vendredi 22 janvier.

Tous les ordinateurs sont hors service jusqu'à lundi - Alain Pichon, président du conseil départemental de la Vienne

"Nous avons aussitôt avec nos services, bloqués tout notre équipe informatique et numérique", explique Alain Pichon, président du conseil départemental de la Vienne. "Une entreprise spécialisée intervient en ce moment pour régler ces problèmes le plus vite possible. Tous les ordinateurs sont hors service jusqu'à lundi", poursuit-il. Les téléphones sont également touchés. "Nous avons fait tous les transferts sur les téléphones portables professionnels de nos agents".

Un virus qui a déjà infecté "des collectivités" ou "des ministères"

Il s'agit d'un type de virus qui "infectent les systèmes informatiques des collectivités, des ministères mais aussi des entreprises privées." Il y a quelques semaine c'est l'agglomération de la Rochelle qui a été touchée par un piratage informatique du même genre. Les pirates réclament une rançon. Evidemment le département précise qu'il ne paiera rien.

Selon Alain Pichon cette attaque n'aura pas d'impact sur le long terme. "On a des systèmes de sécurité et de sauvegarde normalement très performants et relativement modernes qui doivent nous permettre de récupérer dans des délais très courts nos historiques", juge-t-il.