Le Département de Meurthe-et-Moselle vote une motion "contre la fermeture des lycées par la Région Grand Est"

Réunis en session cette semaine, les élus de la majorité du Département de Meurthe-et-Moselle se disent inquiets et veulent alerter sur "les fermetures de lycées prévues par la Région Grand Est", "une réflexion en cours sur l'avenir de certains lycées" selon le président de la Région.

ⓘ Publicité

Une réflexion en cours, selon le président de la Région

Le 15 novembre dernier, Jean Rottner , évoquait sa volonté de faire des économies dans un contexte de baisse du nombre d'élèves dans la région : "notre région est en perte démographique dans les 15 ou 20 ans qui viennent et si je ne prends pas des décisions aujourd'hui, ce seront mes successeurs qui devront les prendre [...] Il y a la démographie, nous sommes aussi dans un climat énergétique qui nécessite des décisions radicales et importantes". Jean Rottner

assurant que la concertation sera de mise avec les élus locaux pour les modalités de fermeture et de réutilisation des locaux après le départ des élèves.

"Manque de concertation "peut-on lire dans la motion

Ce mercredi 30 novembre, les élus de la majorité du Département de Meurthe-et-Moselle évoquent une dizaine d'établissements concernés dont le lycée professionnel de Landres dans le Pays Haut. Selon eux, "manque de concertation", annonce "tardive et brutale dans la presse".

"Pour le lycée de Landres, la fermeture semble d’autant plus injustifiée que l’établissement n’est ni vétuste ni en sous-effectif, contrairement aux arguments « sous-fréquentés » et « énergivores » avancés par la Région. L’établissement est même en surnombre avec 352 élèves pour une capacité de 348, dont 160 internes, avec un taux de remplissage complet dans toutes les sections. Par ailleurs, sa localisation dans l’ancien bassin minier en fait un « lycée rural » que la Région a pourtant promis de défendre, et à noter sa première place au classement national des lycées professionnels en 2019" peut-on lire sur le communiqué.

"Pour une consultation" avec toutes les parties

Les élus signataires évoquent encore une injustice pour des jeunes qui verraient leur situation socioéconomique "déjà fragile" se détériorer. Ils interrogent sur des décisions prises "sur de seuls critères comptables", "uniquement en concertation avec l'Education Nationale sans passer par les autres partenaires"

Des Meurthe-et-Mosellans qui demandent "à la Région Grand Est de mettre en place une consultation avec toutes les parties prenantes" et à "réfléchir à un maillage plus juste pour les citoyens et les territoires".