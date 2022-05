Le département de Seine St-Denis lance un concours culinaire pour mettre en valeur sa diversité

A vos fourneaux ! Le département de Seine St-Denis lance ce samedi son premier concours culinaire. Le nom, "Championnat du monde des cuisines du monde", est un clin d’œil à la diversité du territoire et de ses habitants. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Elles peuvent être envoyées jusqu'au 6 juillet sur le site de la marque In Seine St-Denis.

Ouvert aux amateurs et aux professionnels

Deux catégories sont proposées. La première, "Recettes de famille", est réservée aux amateurs. Elle se joue en duo, avec deux membres d'une même famille, l'un des deux devant être âgés de 10 à 25 ans et résider dans le département. Leur création devra faire écho à leur histoire personnelle. La seconde catégorie, "Cuisine et création", est aussi ouverte à un binôme. L'un doit être un artiste (designer, photographe, plasticien...), l'autre un professionnel de la restauration. Au moins l'un d'entre eux doit avoir un lien fort avec la Seine-St-Denis (qu'il y réside, y travaille ou y ait grandi). Le règlement précise que l'ensemble proposé devra être innovant, "associant une démarche artistique à la réalisation d'un plat made in 93".

Après une pré-sélection sur dossier, une demi-finale aura lieu mi-septembre à St-Ouen. La finale est prévue fin septembre, à Zone sensible, une ferme urbaine installée à St-Denis. Parmi les récompenses à gagner : lot de vaisselle, outil de cuisson, repas au restaurant et cours de cuisine.