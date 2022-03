Le conseil départemental de Vaucluse réclame 38.000 euros à un mineur de Guinée-Conakry

Le tribunal correctionnel d'Avignon va juger pour la première fois mardi une demande de remboursement des frais engagés pour accueillir un jeune mineur de Guinée-Conakry. Le jeune homme est arrivé en Europe en 2018 mais le département de Vaucluse conteste la véracité du passeport et de la carte consulaire fournis par le jeune homme pour prouver qu'il est mineur. Le département réclame 38.280,34 euros pour prés d'un an de prise en charge.

Le département avait demandé à de multiples reprises le remboursement des frais engagés pour des mineurs; à chaque fois, le tribunal d'Avignon s'était déclaré incompétent. C'est la première fois qu'une audience a lieu au tribunal correctionnel sur cette demande de remboursement.

Le conseil départemental de Vaucluse ne souhaite pas s'exprimer au micro sur ce sujet mais le département assume sa demande de remboursement et explique qu'il poursuivra tous les étrangers qui fraudent car cette fraude réduit les moyens alloués à l'accueil des autres mineurs étrangers.

L'avocate du jeune Guinéen évoque une politique discriminatoire

L'avocate du jeune homme estime que le département de Vaucluse veut éviter d'accueillir ces mineurs isolés. Maitre véronique Marcel parle de politique "discriminatoire" et pointe la démarche du conseil départemental : "dès qu'il a un doute - et c'est très souvent - le conseil département rejette ces jeunes à la rue. Ils errent ou sont pris en charge sans suivi médical ni démarches administratives. Si on se pose la question de leur identité, le conseil départemental devrait appeler lui-même l'ambassade. Ils ne le font jamais car la volonté du département est d'accueillir le moins possible de jeunes étrangers pour des raisons évidemment politiques."

Les réfugiés ukrainiens seront-ils traités comme les migrants africains ?

Maitre Véronique Marcel s'inquiète pour l'accueil d'autres étranger : "imaginons une famille ukrainienne dont la maison a été entièrement détruite y compris les documents comme les passeports ou la carte nationale d'identité, quand ils arrivent en France, comment font-ils pour prouver leur identité ? C'est exactement la même question qui se pose pour les migrants africains. En plus, lorsqu'ils partent de chez eux, les passeurs confisquent les documents".

Facture détaillée de l'hôtel aux chaussures

Le département réclame 38.280,34 euros au jeune homme venu de Guinée Conakry : 24.574 euros pour un hébergement à l'hôtel "alors que d'autres département privilégient un hébergement en foyer moins coûteux" souligne l'avocate. Le département y ajoute 200 euros de transport, 80 euros de chaussures et divers frais dont 11.666 euros pour un accompagnement d'une heure par semaine "mais c'est l'association Rosmerta qui a fait les démarches médicales et administratives" s'insurge Maitre Véronique Marcel. Le jeune homme a obtenu un CAP à Avignon. Il prépare actuellement un bac pro en logistique.