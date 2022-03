Le Département des Deux-Sèvres lance une campagne d'attractivité pour favoriser les installations

"S'il y a trois ans les chefs d'entreprises nous disaient avoir des difficultés d'accès à l'emprunt, aujourd'hui ils nous disent qu'ils ont besoin de main d'oeuvre. Il y a des postes vacants partout. C'est autant le bâtiment que le tourisme et même les mutuelles. Cette pénurie freine le développement", constate Coralie Dénoues, présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres.

Alors pour inciter à venir s'installer et travailler en Deux-Sèvres, le Département a décidé de lancer une grande campagne d'attractivité. Avec deux volets. La diffusion de spots de publicité sur des chaînes de télévision nationales : TF1, LCI et BFMTV puis dans un second temps à la radio. Et la création d'un site internet : rendezvousendeuxsevres.fr

Campagne publicitaire sur TF1, LCI et BFMTV

Pour Coralie Dénoues, "le choix des chaînes nationales est important. A un moment donné, le Département doit mettre les moyens au service des acteurs économiques parce que plus notre territoire sera attractif et plus nos associations, nos écoles seront attractives. Tout le tissu qui fait le bien vivre dans notre département est impacté par l'emploi et sa dynamique". Le coût de cette campagne à la télé : environ 120.000 euros. "Résoudre la problématique de la pénurie de main d'oeuvre des entreprises et des collectivités car nous aussi on est impacté, c'est un budget qui les vaut", insiste la présidente du Département.

Simplifier la vie des personnes qui vont s'installer chez nous

Cette campagne publicitaire s'accompagne donc du lancement d'un site internet. "Il a pour vocation de faire non seulement la promotion de l'attractivité, pourquoi venir en Deux-Sèvres, pourquoi y rester", précise Coralie Dénoues. On y apprend par exemple qu'il y a 2600 heures d'ensoleillement par an et 70 variétés de fromages de chèvre.

Ce site indique la présidente du Département est aussi "la porte d'entrée vers la conciergerie qui va permettre à la personne qui souhaite venir s'installer de trouver au delà d'une offre d'emploi tout ce qui fait le confort de l'installation, l'emploi du conjoint, l'école des enfants, l'immobilier".