Le département des Landes 500.000 euros pour les métiers de l'accompagnement

Aides soignants, éducateurs spécialisés ou encore aides à domicile voici quelques uns des métiers de l'accompagnement. Dans les Landes les besoins sont de plus en plus importants, et vont continuer à croitre dans les années à venir avec le vieillissement de la population. Problème, le secteur peine à recruter. Face à cela le département se dote d'une feuille de route, en collaboration avec la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence Régionale de Santé ou encore Pole-Emploi. Objectif : renforcer l'attractivité du secteur et changer son image.

400 emplois à court-terme

"Dans les perspectives rapides, c'est plus de 400 emplois. On voit que ce sont des métiers qui sont déjà en tension qui vont l'être encore plus demain" souligne Xavier Fortinon, le Président du département des Landes pour qui "il y a urgence".

Urgence parce que le secteur peine à attirer : ses métiers sont peu valorisés, ont la réputation d'être difficile, exigeants sur le plan personnel, aux horaires parfois décalés, et avec des rémunérations insuffisantes.

Des métiers difficiles, exigeants, passionnants

François étudie pour devenir éducateur spécialisé. Il a découvert le métier via le service civique, c'est un engagement, une passion mais il le concède, même si ce métier lui fait vivre des moments humains exceptionnels, c'est aussi "un métier qui est difficile, qui est contraignant, qui est exigeant. On peut être amené à rencontrer des situations de violence parce qu'on travaille avec de l'humain et qu'on ne maîtrise pas tout". Léna aussi étudie pour être éducatrice spécialisée, elle explique : "Si on est en voie directe comme je le suis, on est un stagiaire. On a trois stages, les deux premiers il n'y a pas d'obligation de gratification de la part des employeurs. Le dernier, sur la durée d'un an, on est censé être gratifié, mais à hauteur de 4,05€ de l'heure". Difficile dans ces conditions de payer un loyer, se nourrir correctement ou tout simplement faire le plein pour se rendre chaque jour sur son lieu de stage.

500.000 euros et une feuille de route

Alors justement, le Département va voter une enveloppe de 500.000 euros qui doit permettre de renforcer la formation et l'apprentissage. "Cela va servir à amorcer le volet accélération de l'apprentissage, donner les moyens à ceux qui vont accueillir les apprentis de les accueillir dans les meilleurs conditions, avoir une meilleure reconnaissance financière dans le cadre de son apprentissage" détaille Paul Carrère, vice-président en charge de l'autonomie. "Il faut donner envie aux Landaises et aux Landais qui ne travaillent pas ou qui ont envie de s'orienter vers d'autres métiers, de venir sur ces métiers" ajoute-t-il.

Cette enveloppe vient en réalité à l'appui d'une feuille de route complète dont se dote le département des Landes, avec la région Nouvelle-Aquitaine, Pole-Emploi et l'Agence Régionale de Santé. L'objectif est de travailler sur différents axes pour inverser la vapeur : mieux former et recruter, fidéliser les professionnels, Innover dans le management et les conditions de travail, et changer l'image du secteur.