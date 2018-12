Le département des Landes compte désormais plus de 405 000 habitants

Landes, France

Le département des Landes compte, en un an, 1 776 habitants de plus, selon le dernier recensement publié ce jeudi par l'Insee. L'institut national de la statistique vient de rendre publics les chiffres de 2016, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2019. Et au 1er janvier 2016, les Landes comptaient 405 010 habitants, contre 403 234 habitants en 2015.

Sur la période 2011-2016, les Landes sont passées de 387 929 à 405 010 habitants. Avec 4.4 % de hausse de la population en 5 ans, le département est le deuxième le plus dynamique de la région Nouvelle-Aquitaine (après la Gironde), et le 17e le plus dynamique de France métropolitaine.

De fortes augmentations sur la façade atlantique

A l'exception de Mimizan, qui perd 2 .6 % de sa population en 5 ans, soit 182 habitants de moins (les Mimizanais sont désormais 6 902), toutes les autres communes du littoral landais sont orientées à la hausse. Avec parfois des augmentations très impressionnantes. Labenne voit ainsi sa population augmenter de plus d'un quart en 5 ans (+28.2 %), le nombre d'habitants passant de 4 954 à 6 353 entre 2011 et 2016. La population bondit aussi à Biscarrosse (+12.5 % en 5 ans, 14 214 habitants désormais) ou encore à Parentis-en-Born (+ 12.4 %, 6 094 habitants désormais) ou Capbreton (+8.9 %, 8 753 habitants désormais).

Mont-de-Marsan continue de perdre des habitants

Les chiffres sont plus contrastés à l'intérieur des terres. A Dax le nombre d'habitants repart à la hausse, après une baisse sur la période 2006-2011. De 2011 à 2016 la ville de Dax a gagné 592 habitants et en compte, désormais, 20 891 (en hausse de 2.9 %). En revanche la baisse continue à Mont-de-Marsan : la ville-préfecture des Landes enregistre une chute sensible de 4.4 % soit 1372 habitants en moins en 5 ans. Les Montois ne sont plus que 29 885 en 2016 contre 31 188 en 2011. Les communes de Saint-Vincent-de-Tyrosse (-1.5 %, 7 630 habitants désormais) et de Morcenx (-3.7 %, 4 397 habitants désormais) perdent également des habitants sur la même période.

