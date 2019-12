Le département des Landes compte désormais plus de 407 000 habitants

Département Landes, France

Le département des Landes compte, en un an, 2 434 habitants de plus, selon le dernier recensement publié ce lundi par l'Insee. L'institut national de la statistique vient de rendre publics les chiffres de 2017, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Et en 2017, les Landes comptaient 407 444 habitants, contre 405 010 habitants en 2016.

Sur la période 2012-2017, les Landes sont passées de 392 884 à 407 444 habitants. Avec 3.7% de hausse de la population en 5 ans le département est le deuxième le plus dynamique de la région Nouvelle-Aquitaine (après la Gironde). En 10 ans, sur la période 2007-2017, le département des Landes a gagné près de 40 000 habitants.

De fortes augmentations sur la façade atlantique

A l'exception de Soorts-Hossegor, qui perd 5.6% de sa population en 5 ans, soit 212 habitants de moins, de Mimizan (-0.2% en 5 ans) et de Tarnos (-0.1%), toutes les autres communes du littoral landais sont orientées à la hausse. Avec parfois des augmentations très impressionnantes. Labenne voit ainsi sa population augmenter de plus d'un quart en 5 ans (+29.6%), le nombre d'habitants passant de 5 105 à 6 616 entre 2012 et 2017. D'autres communes près de la côte enregistrent de très fortes hausses : Tosse (+21.6% sur la même période), Castets (+20%) ou Sanguinet (+19.4%).

Mont-de-Marsan continue de perdre des habitants

Si Mont-de-Marsan reste la ville la plus peuplée des Landes (avec 29 554 habitants), elle enregistre une chute sensible de sa population : -4.7% en 5 ans. Sur la période 2012-2017, Mont-de-Marsan a perdu 1 464 habitants. A Dax, deuxième ville la plus peuplée des Landes, les chiffres sont plus contrastés : si le nombre d'habitants est de nouveau orienté à la hausse, il n'a pas retrouvé le niveau d'il y a 10 ans. Dax compte désormais 20 681 habitants : c'est 317 habitants de plus en 5 ans, sur la période 2012-2017 (+1.6%), mais 179 habitants de moins en 10 ans, sur la période 2007-2017 (-0.8%).

Les hausses de population les plus significatives dans les Landes, de 2012 à 2017 (parmi les communes de plus de 1 500 habitants) :

Labenne : +29.6% (6 616 habitants désormais)

Bénesse-Maremne : +29.1% (3 234 habitants)

Tosse : +21.6% (2 927 habitants)

Castets : +20% (2 388 habitants)

Sanguinet : +19.4% (4 185 habitants)

Saint-Jean-de-Marsacq : +19.2% (1 614 habitants)

Angresse : +14.8% (2 003 habitants)

Ondres : +13.8% (5 358 habitants)

Parentis-en-Born : +13.1% (6 236 habitants)

Saint-Geours-de-Maremne : +12.5% (2 673 habitants)

Magescq : +12.4% (2 175 habitants)

Seignosse : +11.9% (4 185 habitants)

Saint-Martin-de-Seignanx : +11.3% (5 488 habitants)

Benquet : +11.2% (1 732 habitants)

Saint-André-de-Seignanx : +10.7% (1 766 habitants)

Les baisses de population dans les Landes, de 2012 à 2017, parmi les communes de plus de 1 500 habitants

Saugnac-et-Cambran : -6.7% (1 542 habitants désormais)

Soorts-Hossegor : -5.6% (3580 habitants)

Oeyreluy : -5.6% (1508 habitants)

Mont-de-Marsan : -4.7% (29 554 habitants)

Saint-Vincent-de-Tyrosse : -2.9% (7 593 habitants)

Léon : -1.5% (1 940 habitants)

Mimizan : -0.2% (7 018 habitants)

Tarnos : -0.1% (12 264 habitants)

Grenade-sur-l'Adour : -0.1% (2 487 habitants)

Le top 10 des communes les plus peuplées des Landes selon l'Insee