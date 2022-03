Le Département des Landes vote une aide d'urgence de 50.000 € pour l'Ukraine

Ce vendredi 4 mars, le Conseil départemental des Landes a voté un dispositif d'aide d'urgence à l'Ukraine, et notamment une première enveloppe de 50.000 €. Le Département va également participer au dispositif d’accueil des réfugiés, en partenariat avec les communes et associations landaises.

Le président du Conseil départemental des Landes, Xavier Fortinon, a fait voté ce vendredi 4 mars une aide d'urgence en soutien à l'Ukraine. Le Département des Landes va donc participer à l'élan de solidarité envers les Ukrainiens qui se met en place en France. Une "première" enveloppe d'urgence de 50.000 euros a été votée. Cette aide financière sera versée au fonds d’action extérieure des collectivités territoriales, au bénéfice des victimes de la guerre.

Un dispositif d'accueil des réfugiés

Le Département indique également être partie prenante de la "construction d’un dispositif d’accueil et d’accompagnement des réfugiés en concertation avec l’État, les communes, XL Habitat et les associations. De potentielles structures d’accueil d’urgence ont également été identifiées avec les PEP40 et la Ligue de l’enseignement".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce vendredi, Xavier Fortinon a introduit la session de l’assemblée départementale en saluant le courage du peuple ukrainien et de ses dirigeants. "Le nombre de réfugiés ukrainiens bondit jour après jour. La France doit se montrer à la hauteur de ses devoirs républicains et rester fidèle à ses valeurs humanistes", a-t-il souligné.