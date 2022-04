Le département du Cher prend le pouls des collégiens

Jacques Fleury, président du conseil départemental du Cher et Anne Cassier, vice-présidente à l'éducation et à la jeunesse

Les jeunes peuvent répondre à 35 questions. La synthèse sera présentée le 10 juin. Le département du Cher dépense environ 15 millions d'euros par an pour ses collèges. Faut-il proposer plus de bio à la cantine ? Quels sont les loisirs de ces collégiens ? Faut-il renforcer les conseils pour une meilleure orientation ? Les questions sont bien concrètes. Il suffit de cocher les propositions de réponse. Des réponses qui pourront orienter les actions des prochaines années du conseil départemental. Pour Anne Cassier, vice-présidente, c'est le bon moment pour renouer les fils du dialogue avec ces jeunes : " Ils sortent de deux ans de crise sanitaire où ils sont complètement renfermés sur eux-mêmes. Ils sont également très inquiets de cette guerre en Europe. On veut donc leur ouvrir une porte pour qu'ils nous dire ce qu'ils attendent de nous et ce qu'on peut faire pour eux. Evidemment, on a une bourse contrainte, mais cela débouchera sur de vraies décisions. "

Le coup d'envoi de la consultation des collégiens du Cher a été donné au collège Jules Verne de Bourges © Radio France - Michel Benoit

L'idée est aussi de rendre les collégiens acteurs de leur avenir : " Cela sera une bonne chose pour eux de se prendre en main " assure Jacques Fleury, président du département du Cher. " Ils auront un pouvoir décisionnaire puisqu'en septembre on créera un conseil départemental des collégiens, doté d'un vrai budget pour qu'il puisse mener des actions. Je leur ai rappelé que parmi nos compétences, on propose une aide à la licence sportive. Effectivement, on pourrait envisager de l'étendre à d'autres activités." Et pourquoi pas un pass culture à l'image d'autres collectivités ? En tout cas, Elina et Arthur, deux élèves de sixième, apprécient l'initiative : " Oui, cela peut être pas mal. Cela nous permet de donner notre avis. On sera nombreux à pouvoir s'exprimer. " Le conseil départemental des collégiens sera installé à la rentrée de septembre.