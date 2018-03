Doubs, France

Le conseil départemental du Doubs avait voté en décembre une enveloppe de 10 millions d'euros pour les EHPAD du département. Les élus ont défini ce lundi les critères et le périmètre d'action de cette mesure.

Cette enveloppe sera accessible à tous les EHPAD publics du Doubs ainsi qu'aux EHPAD privés qui sont habilités à l'aide sociale. Cela concerne donc 3251 places sur les 3738 que compte le département.

De meilleures conditions d'accueil des résidents

Trois critères d'attribution ont été retenus : l'amélioration des conditions d'accueil des résidents en supprimant par exemple les chambres doubles ou en mettant en place des sanitaires individuels, le développement durable en menant des travaux liés à l'efficacité énergétique comme le remplacement d'une chaudière ou des huisseries, enfin l'innovation et les nouvelles technologies qui visent à améliorer le bien-être des résidents et les conditions de travail des personnels.

Les personnels des maisons de retraite de toute la France s'étaient à nouveau mobilisées récemment pour demander de meilleures conditions de travail et surtout plus de moyens humains. "Le recrutement de personnels n'est pas de la compétence du Département mais de l'Agence Régionale de Santé, précise Annick Jacquemet, première vice-présidente du Conseil Départemental du Doubs en charge de l'autonomie. Mais ces 10 millions d'euros d'investissement devraient permettre à terme de faire des économies de fonctionnement qui pourraient permettre aux établissements d'assurer plus de présence humaine au chevet des résidents."

De nouveaux modes d'accueil pour les personnes âgées

Le département du Doubs espère aussi diversifier les solutions d'accueil des personnes âgées dans le département en développant de nouveaux modes d'hébergement, comme la colocation entre seniors. Le Conseil département lancera aussi en avril une grande campagne de recrutement d'accueillants familiaux qui pourraient accueillir chez eux des personnes âgées.