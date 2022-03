Le Département du Gard centralise les dons des mairies pour l'Ukraine

Le Conseil départemental du Gard met à la disposition des mairies du département, des lieux de stockages pour les dons qu'elles collectent pour l'Ukraine. Il s'agit des Unités territoriales du Département situées au Vigan, à Bessèges, à Lussan, Alès, Quissac, Vauvert, Nîmes, Bagnols-sur-Cèze ou les Angles. Les mairies pourront être accueillies de 8h à 12h et de 13h à 16h. Le jeudi de 8h à 12h. Les marchandises doivent être triées, identifiées et conditionnées dans des cartons. Seules les denrées alimentaires en conserve sont acceptées. C'est le Département qui assurera également l'acheminement de ces marchandises vers l'Association de la protection civile de l'Aude à Narbonne. Elle assure le transport régulier de ces marchandises vers la frontière ukrainienne en Pologne.

Les produits acceptés par la Protection Civile - Protection Civile