Le département du Gers salarie des médecins pour lutter contre les déserts médicaux

Pour attirer des médecins sur son territoire, le conseil départemental du Gers est allé voir comment faisait les autres. Deux élus, Charlette Boué et Jérôme Samalens, ont été missionnés. Ils sont revenus avec le retour d'expérience de la Saône-et-Loire. Ce département a été le premier à salarier des médecins en créant un centre départemental de santé. L'entité permet aux médecins de ne faire que de la médecine sans se préoccuper du reste. Le Gers annonce donc l'ouverture en 2022 de son centre départemental de santé.

Ouvrir trois centres territoriaux de santé d'ici la fin 2022

Le recrutement des médecins a débuté. L'objectif est d'avoir embauché 8 à 10 médecins généralistes d'ici le mois de décembre 2022. Trois centres territoriaux de santé doivent ouvrir avant la fin 2022. Ils seront implanté à Fleurance puis Vic-Fezensac et enfin à Plaisance. A Vic-Fezensac, deux des quatre médecins de la maison de santé doivent cesser leur activité l'année prochaine alors que la patientèle de ce territoire est estimé à plus de 7000 personnes. "Deux médecins qui accumulent à eux deux une bonne partie de la patientèle du territoire et qui partent à la retraite, ça créé forcément une inquiétude. D'autant que nous avons une population vieillissante sur le territoire. Ce sont donc des habitants qui ont encore plus besoin, peut-être, de médecins qu'ailleurs" confie Barbara Neto, la maire de Vic-Fezensac et présidente de la communauté de communes D'Artagnan en Fezensac.

D'ici le mois de juin 2022, trois nouveaux médecins exerceront au sein de la maison de santé de Vic-Fezensac. Contrairement à leurs deux confrères libéraux et voisins de bureaux, ils seront salariés du département du Gers, travailleront 35 heures par semaine, bénéficieront de RTT et d'une voiture de fonction pour les visites à domicile . Ces praticiens dépendront du centre départemental de santé d'Auch qui assurera le suivi administratif des dossiers, la comptabilité, la gestion et maintenance informatique des différents outils et plus globalement la logistique. Une antenne ouvrira également à Gondrin (entre Eauze et Condom). Un médecin salarié effectuera des consultations à raison de 20h par semaine.

Des salaires indexés sur la grille tarifaire hospitalière

Les médecins du centre départemental de santé du Gers toucheront entre 4000 et 6500 euros par mois selon leur ancienneté. S'ils décident,finalement, de s'installer en libéral à Vic-Fezensac, la convention prévoit de déployer le poste de médecin salarié qu'ils occupaient dans une autre commune du Gers .

A terme, le département espère ouvrir le dispositif au recrutement de médecins spécialistes. "Que ce soit pour les pédiatres ou les cardiologues, on a des difficultés. Quand nous aurons réussi à faire en sorte que les généralistes soient présents à peu près partout sur le territoire, on se posera probablement la question des spécialistes. L'idée c'est d'avoir la couverture médicale la plus complète possible pour tout le département du Gers" affirme Philippe Martin, le président du conseil départemental du Gers. Une pédiatre doit d'ailleurs être recrutée pour effectuer des consultations dans les centres de Vic-Fezensac et Fleurance.

En Saône-et-Loire, trois ans après le lancement du centre départemental de santé, la collectivité emploie une soixantaine de médecins généralistes et une dizaine de spécialistes dont des psychiatres et des gynécologues.