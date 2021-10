Le Département du Loiret annonce son grand plan pour la protection de l'enfance

Le Département du Loiret a présenté ce mercredi 20 octobre 2021 son plan pour la protection de l’enfance pour les prochaines années. L'objectif annoncé est de diversifier les modes d'accueil et d'accompagnement des enfants confiés.

Objectif 150 places d'hébergement

L'objectif annoncé est de diversifier les modes d'accueil et d'accompagnement des enfants confiés. Il est également prévu d'ouvrir 150 nouvelles places d'hébergement en "petites unités de vie" sur tout le territoire. Des structures plus adaptées d'après Marc Gaudet, président du Département. "Nous souhaitons créer ses places pour déplacer certains jeunes qui sont à l'hôtel ou dans des structures comme la Maison de l'enfance qui est souvent saturée."

Parmi les 150 places, 100 seront créées avec des partenaires Loirétains et 50 par un appel à projet. Pour Florence Galzin, c'est "une nouvelle vision de la protection de l'enfance dans le Loiret" explique la maire Châteauneuf-sur-Loire.

Des petites unités privilégiés

Ces petites structures permettront l'accueil de fratries. 24 places avaient été créées à l'été 2020 sur le secteur d'Amilly. D'ici la fin 2021, 24 nouvelles places sont en cours de création au centre du Département. 12 places sont également en projet sur l'orléanais avec l'association Groupe SOS. "Pour nous, le coût net de cette opération, c'est un peu plus de 7 millions d'euros qui seront inscrits au budget 2022 parce que je pense qu'il faut vraiment avancer. Il faut mettre les moyens pour faire en sorte que ces places soient créées" affirme Marc Gaudet.

Un métier peu valorisé

Le Département souhaite également valoriser le métier d'assistant familial afin de recruter car les candidatures ne se bousculent pas confie le président du Département du Loiret. "Si on donne une autre image à travers des petites unités de vie, on aura peut-être des conditions de travail qui seront plus faciles, plus apaisées". 300 assistants familiaux travaillent pour le Département.

Le Département du Loiret mènera tout au long du mois de novembre une campagne d'intérêt général sur la prévention des violences conjugales afin de voir l'impact sur les enfants.

De son côté, la CGT appel à la mobilisation ce jeudi, à 10h30, devant le conseil départemental d'Orléans pour protester contre "le défaut de soins apportés aux enfants et le mal-être des salariés". La CGT reproche également le manque de places d’hébergement faisant suite aux fermetures massives de foyers, et manque de structures de soins adaptés aux problématiques des enfants.