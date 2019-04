Le Lot, paradis des retraités, cherche à séduire de jeunes actifs pour ses fleurons industriels

Lot, France

Depuis les années 2010, la population du Lot diminue de 0,1% chaque année. Le département est aussi connu pour être le deuxième le plus âgé de France derrière la Creuse. Mais le phénomène cache des tenants et aboutissants plus complexes car le territoire continue d'attirer des populations.

43% des Lotois partants s'en vont ailleurs en Occitanie, 26% en Nouvelle-Aquitaine, 8% à Paris. © Radio France - Olivier Lebrun

En 2014, selon l'Insee, le Lot a accueilli quelque 6.400 nouveaux habitants en 2014, et en même temps 5.300 personnes ont quitté le territoire. Le Lot séduit également et durablement les retraités mais ne retient pas ses jeunes. Trois nouveaux arrivants sur quatre s’installent dans les communautés de communes Cauvaldor (Causses et Vallées de la Dordogne, autour de Souillac) et Grand-Figeac et dans la communauté d’agglomération du Grand Cahors.

LIRE ► Etude INSEE - les actifs en emploi au cœur des échanges entre le Lot et les autres départements

La commune de Pradines près de Cahors a eu 31 naissances domiciliées en 2017, mais 51 décès. © Radio France - Olivier Lebrun

Bientôt une opération spéciale avec des demandeurs d'emploi de Lorraine

Le Département du Lot a lancé la démarche "Oh my Lot!" pour rendre le territoire attractif pour les jeunes ménages. Serge Rigal, le président du conseil départemental était l'invité de France Bleu Occitanie ce mardi 23 avril.

On doit pouvoir, via les offices de tourisme, essayer de transformer les touristes en futurs Lotois. On a une qualité de vie à promouvoir, il faut accompagner à la recherche de logement et aider le/la conjoint(e) à trouver un emploi. — Serge Rigal, président du conseil départemental du Lot

RÉECOUTER L'INVITÉ : Serge Rigal, président du conseil départemental du Lot, avec Bénédicte Dupont (6'43'') Copier

Serge Rigal, président du conseil départemental du Lot, invité ce mardi 23 avril. © Radio France - Bénédicte Dupont

Être le 2e département le plus vieux de France mais cela signifie aussi que les Lotois reviennent à la retraite, même si en Aveyron par exemple on remarque qu'il y a plus de retraités "autochtones". Et puis il y a les 3.000 Britanniques du Lot, dont beaucoup sont arrivés peu avant la retraite, mais qui ont beaucoup servi l'économie

45% des nouveaux arrivants dans le Lot ne viennent ni d'Occitanie, ni de Nouvelle-Aquitaine. Le Département travaille ainsi avec des Pôle Emploi d'autres régions qui est parti à la recherche de profils pouvant correspondre aux offres d'emploi dans le Lot, en particulier autour de Figeac, chez Ratier qui recrute en ce moment sur 150 postes. Et une opération spéciale devrait être mise sur pied avec des demandeurs d'emploi originaires de Lorraine pour qu'ils puissent, en juin, prochain, descendre dans le Lot découvrir le terroir et peut-être s'y installer.

LIRE AUSSI ► L’Occitanie est plus attractive que l’Ile de France, selon le recensement de l'Insee

► L'Occitanie, deuxième région qui gagne le plus d'habitants ces dernières années

► Il n'y a plus qu'une seule discothèque dans le Gers