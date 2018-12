Le département fait appel aux Mayennais pour attirer des entrepreneurs

Le conseil départemental et les acteurs économiques de la Mayenne lance l'opération "Entreprendre la Mayenne". L'objectif de cette alliance est de lancer une nouvelle dynamique économique et sociale dans le département, donner envie aux entrepreneurs d'investir et d’innover chez nous.

Le département et les acteurs organisent une consultation pour rendre la Mayenne plus attractive

Mayenne, France

C'est devant 350 acteurs du département que le projet "Entreprendre la Mayenne" vient d’être lancé à Louverné. Parmi les invités, des personnalités du privé, du public ou du monde associatif mayennais qui ont un point en commun, celui de vouloir dynamiser le département, et donner envie aux entrepreneurs d'investir et de s'installer chez nous en famille. Pour cela, le Conseil départemental organise une grande consultation via le site internet du projet. Chacun doit pouvoir apporter ses idées pour faire grandir le département.

"La Mayenne manque d'image"

Pour Solveig de Pillot, dirigeante du Réseau Entreprendre Mayenne, une association de chefs d'entreprise qui s'engage auprès de repreneurs et futurs patrons, notre département ne souffre pas d'une mauvaise image mais d'un manque d'image :"nous sommes sur un département qui a tout pour être attractif. Aujourd'hui notre défi c'est de le faire savoir. De faire connaitre un peu plus notre savoir-faire. La Mayenne ne doit pas être que l'agriculture. C'est très bien l"agriculture. Mais nous avons aussi des industries agroalimentaires, automobiles, et une avance importante sur la technique de la réalité virtuelle " insiste cette Mayennaise d'adoption.

Les trois défis

Avec cette consultation, les acteurs du projet veulent par exemple convaincre les 18 à 25 ans de rester ici pour construire leur vie professionnelle et privée. Comment ? C'est toute la question de cette consultation.

Pour toucher l'ensemble de la Mayenne, trois grands défis ont été choisis. Le premier, économique (innovation, recrutement, tourisme...) . Le second concerne l'accessibilité physique et sociale aux services (transports, tissu associatif, santé) et le troisième défi est celui de la réappropriation des territoires.

Le Conseil départemental de la Mayenne vient d'investir dans 500m² dans la Tour Montparnasse à Paris pour permettre aux entrepreneurs mayennais d'échanger lors de leurs déplacements.

Vous pouvez désormais participer à cette consultation, et suivre étape par étape son évolution