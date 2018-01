Le département de l'Isère lance "Isère Bénévolat" un site internet pour mettre en lien les associations avec de nouveaux bénévoles qui s'ignorent.

C'est un partenariat avec l'association France-Bénévolat. C'est aux associations de demander à y figurer.

En créant, ce site, Jean-Pierre Barbier, au nom du département de l'Isère veut donner un coup de pouce aux associations

A cette occasion, le département a également présenté le "Passeport Bénévole" , un document qui permet de valoriser l'expérience des bénévoles notamment dans la recherche d'un emploi

Il y a 26.000 associations dans le département. (déclarées à la préfecture, mais beaucoup sont dormantes) 2.600 sont subventionnées par le département sur la base de projet (et non plus de fonctionnement comme avant) pour un montant de 19 millions d'euros par an