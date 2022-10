URGENT Le département des Alpes-Maritimes passe une petite annonce : cherche médecin sur Puget-Théniers

Un médecin pour soigner le désert médical sur Puget-Théniers. Le docteur Isabelle Aubanel est directeur des services de santé du département des Alpes-Maritimes. Elle répond à France Bleu Azur.

Quelle est votre petite annonce ?

"On recherche des médecins généralistes qui souhaitent venir travailler au sein du centre de santé de Puget afin de pouvoir contribuer à cette mission de service public qui nous tient à cœur au niveau du département. La situation c'est que le seul médecin généraliste va bientôt partir définitivement à la retraite puisqu'il était déjà assez âgé, à la fin de l'année."

Donc, vous allez vous retrouver avec ?

"Un demi poste de médecin. Un jeune médecin qui habite Puget-Théniers et qui a accepté de venir travailler au sein du centre de santé. Ce n'est pas que personne ne veut venir, c'est qu'__on a des préjugés sur une commune qui est plutôt éloignée du littoral. Nous allons accompagner la personne qui souhaite venir tant sur le côté logement, mobilité, aide à l'installation."

On a l'impression, qu'aujourd'hui il y a des mercenaires de la médecine. Est-ce le cas ?

"C'est un peu vrai puisque on a une offre qui est largement supérieure à la demande et du coup de jeunes médecins qui ne souhaitent pas intégrer ce type de système et qui préfèrent répondre à des annonces de remplacements et qui gagnent très bien leur vie avec quelques gardes. Ça peut aller jusqu'à 3 000 € une garde.__"

Donc à la fin du mois, ils peuvent facilement gagner jusqu'à 10 000 € pour quelques gardes.

"C'est ça"