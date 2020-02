La fibre accessible à tous les habitants de l'Yonne en 2023

Auxerre, France

Équiper en fibre optique l'intégralité des foyers icaunais d'ici 2023. C'est la mission confiée par le département de l'Yonne à Altitude Infrastructure. Ce mercredi 5 février, le conseil départemental a signé avec l'opérateur une délégation de service public de trente ans. En trois ans, Altitude Infrastructure devra construire et financer intégralement un réseau de 120 000 prises, "Yconik", destiné aux particuliers et aux entreprises.

Un délai "réaliste" pour le président d'Altitude Infrastructures

Pour tenir ce délai de trois ans, Altitude Infrastructures devra mettre en service 40 000 prises par an. Un objectif "réaliste" pour David El Fassi, le président d'Altitude Infrastructures . " Quand on déploie la fibre optique on ne refait pas l'ensemble du réseau. Dans 90% des cas on repasse par le chemin du cuivre ou de l'électricité pour passer nos fibres et seulement dans 10% des cas nous reconstruisons des infrastructures. Ensuite pour les travaux nous travaillons avec des entreprises spécialisées en sous-traitance, qui vont aller construire le réseau. cela crée du travail sur le long terme notamment dans l'Yonne ou l'emploi reste une préoccupation majeure." Altitude a déjà déployé seize autres réseaux sur le territoire national, la réalisation de 40 000 prises FTTH par an ne lui semble donc pas trop ambitieux.

Selon Patrick Gendraud, le président du conseil départemental de l'Yonne, tous les assurances ont été prises , y compris par des pénalités financières, pour que le groupe Altitude remplisse ses obligations. "cette délégation de service public va faire entrer le département dans une nouvelle ère, indispensable pour son développement économique".

Bruno Spiquel, membre de scani, une coopérative qui propose un accès haut débit dans les zones non couvertes dans l'Yonne, estime pour sa part que le pari est loin d'être gagné. "Ce délai de trois ans pour apporter la fibre à tout le monde ne nous parait pas réaliste, en revanche le fait qu'aucun argent public ne soit engagé est plutôt un bon point. La question qui se posera dans 30 ans est de savoir dans quel état sera le réseau que le département va récupérer. Mais globalement le choix du groupe Altitude est plutôt bon" conclu Bruno Spiquel.

100% du territoire en fibre d'ici 3 ans - source conseil départemental de l'Yonne

L'arrivée de la fibre en 2023 permettra aux usagers et aux professionnels de se raccorder à la fibre grâce à l’opérateur de leur choix . En effet le réseau Yconik sera accessible à tous les opérateurs d'envergure nationale mais aussi aux petits opérateurs alternatifs.