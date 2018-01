Hérault, France

C'était une promesse de campagne lors des élections au conseil départemental: en finir avec la fracture numérique et amener un internet à très haut débit partout dans l'Hérault au plus tard en 2022. Le président de l'Assemblée devrait confirmer cet engagement aujourd'hui.

Le calendrier et le coût de l'investissement

Chose rare, le conseil se réunit ce lundi en session publique à Montpellier avec, pour seul ordre du jour, la question du numérique. Ce plan a été l'objet de deux ans de négociations. On connaîtra aujourd'hui le nom du délégataire de service public choisi pour installer le réseau, ainsi que son calendrier, les choix techniques retenus selon les secteurs (entre la fibre optique, le cuivre, le réseau satellitaire...) et le coût de cet investissement pour la collectivité.

Deux tiers du département, 30% de la population

Quand on parle du réseau internet, le Département est en charge des deux tiers du territoire héraultais. Ce qu'on appelle la zone d’initiative publique. Comprendre zones rurales, étendues, coûteuses à équiper. Elles représentent 30% de la population répartie entre le centre du département et les hauts cantons.

Le reste est confié au secteur privé: ce sont les zones les plus peuplées donc les plus attractives. Dans l'hérault, cela correspond à toute la bande littorale et aux villes de Montpellier et Béziers. 57 communes en tout qui représentent 70% de la population héraultaise. Les opérateurs privés s'engagent à déployer la fibre d'ici 2020.

A Montpellier, le déploiement assuré par Orange est quasi achevé. A Castelnau également, Lattes, Le Crès. Cette année une quinzaine de communes de la métropole sont programmées: Castries, Montaud, Murviel les Montpellier, Saint Georges d'Orques, Vendargues ou encore Saussan. Soit 35.000 foyers.

Une qualité de service et des tarifs identiques

L'objectif: le très haut débit pour tous d'ici 2022, avec une qualité de service et des tarifs identiques pour tout le monde. Le plus grand nombre aura accès à la fibre optique. Mais pour quelques centaines de foyers vraiment isolés, il faudra une alternative: 4G, 5G, réseau hertzien, satellite ou WifiMax... Toutes ces conditions ont été négociées ces derniers mois entre le département et le délégataire de service public.

Le très haut débit, kezako?

En 2022 donc, le haut débit sera un lointain souvenir pour la plupart d'entre nous. Le temps où il fallait être patient, très patient parfois pour transférer des données. Petit rappel: plus le débit est élevé, plus la vitesse de téléchargement et d’envoi des données est rapide.

Le haut débit se situe entre 2 et 6 Mb/s (Méga bits par seconde = la quantité d’informations qu’un réseau permet de transférer en un temps donné).

Le très haut débit c'est, au moins, 5 fois plus: 30 Mb/s et au delà. Jusqu'à 100 Mb/s ou plus... A ce rythme, vous téléchargez un film en une minute, un album de musique en quelques secondes. Vous pouvez dans un même foyer jouer en réseau, regarder la télé HD, partager des fichiers, tout ça en même temps sans que "ça rame".