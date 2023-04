Le déploiement de la fibre optique touche au but en Charente-Maritime

A Rétaud, 1 100 habitants, au sud-ouest de Saintes (Charente-Maritime), les travaux d’installation de la fibre optique ont commencé il y a deux mois. Comme dans toutes les zones rurales, le Département a demandé à Charente-Maritime Très Haut Débit , une filiale d’Orange, de gérer la construction, l’exploitation et l’installation du service. Sur les 640 adresses que compte le village, 560 sont désormais raccordables au réseau. Et 100 d’entre-elles ont déjà franchi le pas. La mairie est même le 100 000e client qui dispose d’une connexion internet en très haut débit à l’extérieur des agglomérations de Charente-Maritime. "C’est un plus à la fois pour la mairie, mais aussi pour l’ensemble du territoire, raconte Pascal Lavergne, le maire de la commune*. On l’attendait évidemment à titre professionnel depuis longtemps. Mais il y avait aussi de nombreuses zones presque blanches à Rétaud et les gens se sentaient un peu exclus."*

95% des adresses éligibles à la fibre

C’est en 2017 que la délégation de service public avec Charente-Maritime Très Haut Débit est signée pour une durée de 25 ans. A l’époque, la fibre se déploie déjà dans les aires urbaines de La Rochelle, Saintes, Rochefort et Royan. C’est pour les 398 autres communes, représentant 500 000 habitants et 275 000 adresses différentes, que le Département de Charente-Maritime fait appel à l’opérateur. C’est ce dernier qui finance la plus grande partie du projet, avec un budget de plus de 300 millions d’euros. Les travaux pour mettre en place les infrastructures du réseau départemental commencent début 2018 avec une ambition : couvrir tout le territoire en cinq ans, en déployant plus de 20 000 kilomètres de câbles optiques.

A près d’un mois de l’échéance, cet objectif est en passe d’être rempli. "On y est presque, on est à 95% des logements et bâtiments déjà éligibles à la fibre dans la ruralité", détaille Jean-Benoît Leclercq, directeur général de Charente-Maritime Très Haut Débit. Le raccordement final est ensuite fait gratuitement par l’un des quatre opérateurs nationaux (soit Orange, mais aussi Free, SFR, ou Bouygues). Désormais, ce sont plus de 5 000 nouveaux clients qui souscrivent un abonnement à la fibre tous les mois.

Réduire la fracture numérique

Le but principal du projet, c’est d’abord de réduire la fracture numérique dans les territoires ruraux, en proposant un débit internet équivalent à celui des grandes métropoles. "D’après les dire de mon fils, c’est 600 fois plus rapide qu’avant", confirme Fabrice, l’un des premiers habitants de Rétaud à avoir raccordé son foyer au réseau. Dans le village, certains n’ont pas encore fait les démarches, mais cela ne saurait tarder. "Actuellement, pour regarder un film, on le télécharge à 13h pour le regarder à 20h30, explique Christelle, qui dépend encore de la connexion ADSL, moins puissante que la fibre. Là, j’espère pouvoir télécharger peut-être pas cinq minutes avant, mais un petit quart d’heure avant, tout simplement !" Pour ceux chez qui les travaux d’installation ne sont pas encore possible, Charente-Maritime très Haut Débit promet des alternatives, comme "une connexion par satellite, très proche des services de la fibre."

Enfin, un dernier élément force aussi le développement de la fibre optique. Les élus locaux doivent anticiper une date butoir prévue par l’Etat : à l’horizon 2030, le réseau de câbles en cuivre qui supporte les téléphones fixes et l’ADSL doit être démantelé.

Martin Hortin