Le déploiement de la fibre s'achève en Moselle

Tous fibrés ! C'était un slogan, cela devient une réalité en Moselle. Le vaste chantier lancé en 2017 pour amener l'internet à haut débit dans 500 communes du département s'achève, y compris dans les secteurs les plus isolés. Car si les grands opérateurs ont déjà déployé la fibre dans les principales villes (Metz, Thionville, Forbach, Sarreguemines, Saint Avold...), il est était nécessaire de l'apporter dans les zones moins peuplées pour leur offrir le même niveau de service. Il a fallu pour cela un investissement de 120 millions d'euros (dont 15 pour le département) via Moselle Fibre, qui pilote le dossier, avec les 14 intercommunalités, soit environ 300.000 mosellans.

Argument de développement

Le syndicat mixte a signé vendredi 9 avril avec Xp Fibre (SFR) le rattachement au réseau de Morhange, qui figure parmi les dernières communes à bénéficier de ce plan. La convention prévoit le déploiement de 2.085 prises en fibre optique d'ici fin 2022, à la grande satisfaction du maire Christian Zinco qui espère que cela attirera de nouveaux habitants sur sa commune. "Une famille de Normandie souhaitant s'installer à Morhange m'a envoyé une série de questions : sur les écoles, les associations, l'emploi... Ils demandaient aussi si il y avait la fibre. C'est un vrai argument !" confie l'élu qui sait aussi que cela compte pour les entreprises de son secteur, de plus en plus dépendantes d'un réseau internet puissant et performant. "Certaines sont bien embêtées pour répondre à des appels à projets entièrement dématérialisés. D'autres s'interrogeaient même sur le fait de rester sur la commune."

Taux de pénétration de 40%

Pour Patrick Weiten, président du Conseil départemental et de Moselle Fibre, "l'objectif est d'apporter à chacun le même niveau de qualité de service numérique" pour développer le télétravail, la télémédecine en milieu rural, les écoles, la surveillance des routes départementales... Les trois grands opérateurs (Orange, SFR et Bouygues) utilisent déjà le réseau et proposent progressivement leurs abonnements dans les foyers. Free devrait bientôt les rejoindre. "Ils sont un peu trop gourmands pour le moment, mais je ne doute pas qu'ils redeviendront raisonnables" glisse Patrick Weiten qui voit en cette diversité une offre concurrentielle bénéfique pour les mosellans. Et les habitants du département en profitent largement : 40% des foyers éligibles à la fibre optique ont déjà pris un abonnement. Et ce taux de pénétration s'élève même à 60% à Pange ou Hettange-Grande. Il ne reste que quelques zones blanches à corriger, dans des secteurs du nord lorrain (Audun-le-Tiche, Villerupt...) pour lesquels des discussions sont en cours.