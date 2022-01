Le déploiement de la fibre se poursuivra en 2022 en Charente

La nouvelle majorité du Conseil Départemental de la Charente va continuer la politique engagée pour fibrer en très haut débit l'ensemble du département. Depuis juillet 2019, le but est de lutter contre les zones blanches numérique. Il manque vingt millions d'euros pour faire aboutir cette politique.

A Chantillac près de Baignes-Sainte-Radegonde, la fibre a changé la vie et le métier de Pierre-Alain Martinaud, viticulteur

Le déploiement de la fibre va se poursuivre en 2022 en Charente : la nouvelle majorité du Conseil Départemental va continuer la politique engagée, il y a plus de 2 ans, pour fibrer en très haut débit l'ensemble du département et ainsi lutter contre les zones blanches. La commune de Chantillac, près de Baignes-Sainte-Radegonde dans le sud du département de la Charente, a été la première a été raccordée à la fibre optique en juillet 2019, il y a deux ans et demi. Tous les habitants sont ravis d'avoir aujourd'hui des connexions instantanées à Internet, que ce soit pour des raisons domestiques ou professionnelles.

Pourtant, le bilan de la politique de Charente Numérique n'est pas bon, dit aujourd'hui le président du conseil départemental de la Charente. Philippe Bouty, qui est désormais également président de Charente Numérique, parle même d'une "dérive budgétaire" de près de 20 millions d'euros. Lors du vote du budget 2022 du conseil départemental de la Charente, une avance de trésorerie de 15 millions d'euros a été faite à Charente Numérique. "Le Département assumera des coûts imprévus, dus à une mauvaise estimation budgétaire de départ", tient à expliquer le Président du conseil départemental de la Charente, pour qui "Ma seule préoccupation, évoquée lors de mon installation, c'est que chaque Charentais soit équipé de fibre optique dans les meilleurs délais". 110 000 foyers charentais doivent être raccordés à la fibre par Charente Numérique. En Charente Limousine, qui a choisi un autre modèle économique, ce sont 26 000 foyers qui vont être raccordés cette année.