Vaucluse, France

Cette semaine le sujet est d’actualité avec d’une part le rapport annuel de la cour des comptes qui critique sévèrement le dispositif déployé en France depuis 2010. Les sages estiment qu'il est très coûteux pour les consommateurs qui n'en voient pas assez les bénéfices. Il est aussi souligné "le caractère tardif de l'étude, s'agissant des questions d'ordre sanitaire, ou le déficit de communication, s'agissant des questions de protection de données".

D’autre part, cette semaine toujours, le député vauclusien Les Républicains Julien Aubert (membre de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques ) adresse une lettre au président du directoire d’Enedis lui demandant de lui apporter des éclaircissements sur "l'imprécision qui demeure sur les effets des radio fréquences émises par ces appareils sur la santé »

Le courrier du député Julien Aubert à Enedis Copier

Les précisions du directeur territorial d'Enedis Vaucluse Patrice Perrot Copier

L'association Santé Environnement France a fait le point le mois dernier sur les questions liées à la propagation des ondes electromagnétiques Copier

Cette question des ondes électromagnétiques est surtout la pierre angulaire des opposants dans le même esprit que les risques des ondes liés aux téléphones portables.

Enedis se base sur les conclusions de l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui a jugé le risque très faible mais d’autres organismes comme le Centre International de Recherche sur le Cancer ont fait valoir auparavant une autre analyse sur le CPL, le Courant Porteur en Ligne.

Le directeur territorial d'Enedis répond point par point aux inquiétudes du collectif Stop Linky d'Avignon Copier

L’association Santé Environnement France à Aix en Provence a publié le mois dernier un compte-rendu très détaillé sur ce sujet : http://www\.asef\-asso\.fr/actualite/le\-debrief\-de\-lasef\-du\-4\-janvier\-2018

De son côté Enedis (ex ERDF ) répond en ligne sur ces questions ( https://www\.fournisseur\-energie\.com/erdf\-distributeur/linky\-est\-il\-dangereux ) et continue de défendre les avantages du compteur électrique intelligent niveau prévention des pannes et informations de consommation .