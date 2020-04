Le député ardéchois Hervé Saulignac réclame le report des soldes d'été

Le socialiste a écrit au ministre de l'Economie et des Finances pour réclamer un report des soldes d'un mois. Il avance des raisons sanitaires, mais aussi économiques pour les commerçants.

Le député socialiste ardéchois a interpellé le ministre de l'Economie et des Finances en se faisant le porte-parole de la quasi-totalité des commerces fermés actuellement en France. "Ils se trouvent aujourd'hui en très grande difficulté", assure l'élu. Pour lui, il faut faire démarrer les soldes le 22 juillet et non le 22 juin.

Avec un double objectif : éviter "un afflux des consommateurs, en lieux confinés" et permettre aux commerçants "de redémarrer leur activité en écoulant leurs stocks de la collection printemps-été", sans sacrifier immédiatement leurs marges.

"J’ai également demandé au Gouvernement une ordonnance exceptionnelle pour encadrer, un mois avant la nouvelle date repoussée des soldes, les promotions agressives, les ventes privées ou les ventes à perte, notamment pour l'e-commerce, tout comme la suspension de la règle des 30 jours, qui interdit normalement aux commerces de solder des articles présents dans leurs stocks depuis moins d’un mois", écrit Hervé Saulignac.

"Seules des mesures de cette nature permettront aux commerçants de contribuer à la relance de l’économie,après plusieurs semaines de confinement, et de reconstituer leur trésorerie".