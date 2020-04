Difficultés de la presse régionale : le député de l'Indre Nicolas Forissier demande un plan de soutien

L'accès à l'information locale est une nécessité, encore plus en cette période d'épidémie de Covid-19. La presse régionale souffre des conséquences de la crise sanitaire et économique. Le député de l'Indre Nicolas Forissier a donc écrit au ministre de la Culture.

Nicolas Forissier, député Les Républicains de l'Indre, a écrit un courrier adressé au ministre de la Culture Franck Riester. Dans cette lettre, le député demande que soient prises plusieurs mesures pour "assurer la survie" des médias. La presse écrite régionale souffre particulièrement des conséquences de l'épidémie de Covid-19 et du confinement. La distribution du courrier par La Poste a d'abord été réduite à trois jours par semaine avant de repasser à quatre. Et les recettes publicitaires se sont effondrées.

Des mesures de chômage partiel ont ainsi été mises en place à La Nouvelle République.

Une fragilité économique déjà avant la crise

"Il n'y a donc plus, à cette heure, de modèle économique viable pour la presse régionale. Le constat est simple : la presse régionale publie et sort des journaux à perte", écrit Nicolas Forissier dans sa lettre, rappelant la situation économique déjà fragile de la presse régionale avant cette crise sanitaire et économique.

Aujourd’hui, nous risquons de voir ce type de presse disparaître

Nicolas Forissier, député LR de l'Indre, évoque plusieurs pistes de travail pour le gouvernement, afin d'aider la presse régionale.

Permettre aux entreprises de presse de bénéficier des prêts garantis par l'Etat et du Fonds de solidarité

Autoriser les services de La Poste d'assurer pleinement leur mission par la livraison régulière des journaux aux abonnés quand ils ne sont pas livrés par portage

Adapter à la crise actuelle les fonds d'aides directes existantes prévues pour la presse

En cette période de crise sanitaire et économique, le rôle de la presse régionale est essentielle pour apporter une information fiable, vérifiée, sourcée et de proximité utile pour les habitants.