Le député de l'Orne Jérôme Nury fustige les opérateurs téléphoniques

Mercredi dernier, les représentants d’Orange, Free, SFR et Bouygues étaient entendus par la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale. Ils n’ont pas été épargnés par Jérôme Nury, le député LR de la 3e circonscription de l’Orne, également conseiller départemental en charge -justement- du développement de la fibre optique. L’élu a fustigé des “Débranchements intempestifs de voisins (....) réalisés par vos pitoyables de vos sous-traitants qui s’improvisent spécialistes des réseaux télécoms avec des pioches (...) et une absence totale d’interlocuteurs pour les abonnés et les clients” (vidéo ci-dessous).

“Le député ne parle que des trains en retard” - Fédération Française des Télécoms

Les opérateurs étaient conviés à une table ronde «sur la fin du réseau cuivre et les problèmes de qualité constatés dans le déploiement de la fibre 2». Ils ont eu droit à une charge musclée du député ornais. Une volée jugée excessive par Olivier Riffard, directeur général adjoint de la Fédération Française des Télécoms “On n'est pas surpris de l'intervention de certains députés qui pointent évidemment, comme c'est normal, les trains qui arrivent en retard. Mais sur l'ensemble du territoire national, les sujets liés aux malfaçons des connexions représentent moins de 0,12 % de toutes les prises déployées. Donc on ne minimise pas la difficulté pour les gens qui sont coupés. Mais le secteur est en train de prendre en main les choses pour corriger ces malfaçons”.

La filière s'est en effet engagée sur différents points, notamment la limitation du recours à la sous-traitance. 18 millions de foyers français ont aujourd'hui la fibre optique sur 33 millions raccordables.