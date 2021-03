Le député de la cinquième circonscription de Vaucluse lance une consultation sur l'état du réseau téléphonique

Ce sont des pannes ou des coupures qui peuvent durer plusieurs jours qui lui ont été signalées depuis plusieurs années. A tel point qu'à maintes reprises Julien Aubert est intervenu auprés du PDG d'Orange , en charge du réseau public pour certaines pannes notamment quand elle touchaient des mairies ou des collectivités . "Cela fait plusieurs années que je constate des remontés de maires, de citoyens, voire d'entreprises pour des problèmes sur le service de téléphonie fixe. Nous avons un réseau de téléphonie vieillissant puisqu'il a quarante ans, fin des années soixante-dix.

Vous avez des gens qui régulièrement se plaignent que pendant dix, quinze jours, même trois semaines , ils n'ont pas le téléphone - Julien Aubert

On a eu aussi des tempêtes qui ont fragilisé le réseau et ensuite il y a des zones qui sont difficiles d'accès, c'est notamment le cas dans ma circonscription. Vous avez des gens qui régulièrement se plaignent que pendant dix, quinze jours, même trois semaines , ils n'ont pas le téléphone. Parfois ce sont des travaux, parfois on ne trouve pas l'origine du problème. C'est pour cela que j'ai voulu faire une consultation large pour voir si c'est un problème très segmenté sur certaines communes ou bien plus général avec un déficit particulier en matière d'infrastructure dans le Vaucluse ."

La consultation que lance le député Julien Aubert pourrait l’amener à saisir l'Arcep, l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, si les résultats démontraient de trop nombreux dysfonctionnement.

Consultation en ligne jusqu'à la mi mars a l'adresse https://form\.dragnsurvey\.com/survey/r/a2d8fddc, un lien avec le QR Code permettant de charger le questionnaire sur son Smartphone disponible sur la page Facebook du député ou bien ci-dessous.

