Le député de la Loire Dino Cinieri demande qu'on retire la Légion d'honneur à Vladimir Poutine

Alors que la Russie se retrouve de plus en plus isolée sur la scène internationale une semaine après l'invasion de l'Ukraine, 21 députés viennent d'adresser un courrier à Emmanuel Macron, pour lui demander d'exclure Vladimir Poutine de l'ordre de la Légion d'honneur. Le 22 septembre 2006, l'ancien président Jacques Chirac avait élevé son homologue russe au rang de Grand-Croix de la Légion d'honneur.

Une "insulte faite à la paix"

Cette distinction avait été accordée "pour saluer l'amitié entre les deux hommes", rappelle la député Brigitte Kuster, autrice de la lettre adressée au président. "La dignité de la Grand-Croix est la distinction suprême que la France adresse aux homme et aux femmes les plus méritants de notre pays ou les chefs d'État qui ont le plus œuvrés pour le développement des relations bilatérales et au rayonnement des valeurs défendues par la France."

"Mais en déclenchant cette guerre d'agression", peut-on lire dans cette lettre co-signée par 20 députés dont le ligérien Dino Cinieri, "Vladimir Poutine est allé contre l'ensemble des valeurs portées par la France. Son maintien dans l'ordre de la Légion d'honneur ne paraît plus possible, puisque c'est une insulte faite à la paix, à la dignité et à la solidarité que nous devons au peuple ukrainien", écrit Brigitte Kuster.