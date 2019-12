Le député de la Loire Régis Juanico s'insurge contre le Paris-Dakar en Arabie saoudite

Saint-Étienne, France

"Non au rallye Dakar en Arabie saoudite !" Dans le Journal du dimanche, le député de la première circonscription de la Loire Régis Juanico signe une tribune contre la prochaine édition du rallye, qui va désormais avoir lieu en Arabie saoudite. "De la même manière que j’ai critiqué l’attribution de l’organisation des Mondiaux d’athlétisme ou de la Coupe du Monde de football 2022 au Qatar", écrit Régis Juancio, "il me semble nécessaire de dénoncer la tenue du rallye Dakar en Arabie Saoudite."

Affaire Khashoggi et guerre au Yémen

Un choix choquant de la part d'ASO, la société d'organisation, quand on sait que la "pétromonarchie" pas vraiment portée sur les droits de l'homme selon le député. S'il souligne les efforts du régime pour se moderniser aux yeux du monde occidental, le droit de conduire pour les femmes saoudienne ou la possibilité de voyager sans leur mari, Régis Juanico rappelle l'affaire de la mort du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Assassiné en octobre 2018 au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, en Turquie.

En ce qui concerne la guerre au Yémen, "plus de 12 000 civils ont été tués depuis 2015 dans ce pays, la plupart dans des frappes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite", indique le député.

Le sport véhicule des valeurs fortes : vivre ensemble, tolérance, égalité. On ne peut bafouer ces valeurs au profit de simple enjeux financiers et commerciaux

"Doit-on aujourd’hui se résoudre à confier l’organisation de grands événements sportifs aux pays les plus fortunés mais aussi les moins démocratiques, au mépris du respect le plus élémentaire des droits de l’homme ?", s'emporte Régis Juanico. "Le sport véhicule des valeurs fortes : vivre ensemble, tolérance, égalité. On ne peut bafouer ces valeurs au profit de simple enjeux financiers et commerciaux. Encore moins quand le pays hôte ne respecte pas les droits humains."

La 42 ème édition du Paris Dakar se déroulera du 5 au 17 janvier.