Le député du Calvados Christophe Blanchet demande l'ouverture des campings pour les résidents en mobil-home

"Ils réclament uniquement le droit pour leurs résidents habitant à moins de 100 km et en zone verte de pouvoir accéder à leur résidence secondaire avec le respect des gestes barrières." Christophe Blanchet, député du Calvados, se fait porte-parole de nombreux campings du département, dans un courrier adressé ce samedi à Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères.

"Pour beaucoup de Français, les mobil-homes peuvent être considérés comme leur résidence secondaire. Les résidents sont propriétaires de leur mobil-home et les responsables de camping leur louent une parcelle à l’année", explique le député.

Une ouverture spécifique résidents

Christophe Blanchet souligne le fait que les campings subissent directement la crise "car certain de leurs résidents ne versent plus leur loyer et cette situation durera tant qu’ils ne pourront pas rouvrir."

Celui-ci explique que les campings concernés demandent donc une « ouverture spécifique résidents », à travers une autorisation dérogatoire dès que la date de déconfinement sera prononcée le 11 mai. Cette mesure concernerait les départements classés en vert, dans la limite des 100 km.

"Rien ne semblant s'y opposer, pouvez-vous donc nous éclaircir sur cette demande légitime, justifiée mais surtout essentielle pour sauver nos campings ?" conclue Christophe Blanchet dans son courrier adressé à Jean-Baptiste Lemoyne.