Le député du Loiret Richard Ramos gagne son combat pour le camembert au lait cru

Depuis le 1er janvier, le consommateur ne peut plus se tromper. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a tranché : il est désormais interdit en France de vendre des camemberts avec sur l'étiquette la mention "fabriqués en Normandie". Seule l'appellation "de Normandie" est autorisée.

Le camembert normand, forcément au lait cru

Une nuance qui n'est pas qu'une affaire de sémantique. Car le camembert "de Normandie" répond à un cahier des charges très précis, incluant l'utilisation de «lait cru moulé à la louche» et non pasteurisé, selon une appellation d'origine protégée (AOP) datant de 1996.

Les industriels, qui utilisaient jusqu'à présent l'étiquette "fabriqué en Normandie", ne pourront donc plus jouer sur la confusion. Emmenés par le groupe Lactalis, ils avaient tenté, il y a deux ans, de s'entendre avec la filière pour créer une AOP qui aurait regroupé à la fois les camemberts au lait cru et les camemberts au lait pasteurisé.

Une victoire pour Richard Ramos

C'est cette tentative qui avait poussé Richard Ramos, député Modem du Loiret, à réagir et à distribuer, en mars 2019, 577 camemberts à l'Assemblée nationale, pour défendre le lait cru, et plus généralement les produits du terroir. Camemberts où on pouvait voir sa photo et celle de Véronique Richez-Lerouge, la présidente de l'association Fromages de Terroirs.

Aujourd'hui, Richard Ramos ne peut évidemment que se réjouir de la décision de la DGCCRF : "C'est la défense d'une certaine idée du goût des produits par rapport à un terroir, commente l'élu. C'est une victoire pour le camembert, mais cette décision protège aussi dans le Loiret et le Val de Loire nos fromages de chèvre, parce que demain on aurait pu demander de mettre du lait pasteurisé dans nos AOP. C'est même une victoire historique contre les lobbystes industriels qui n'ont pas réussi à imposer le fric sur le goût et la proximité."

Mais le député reste prudent : "Je serai très vigilant parce que je me méfie de l'inventivité des industriels pour contourner les règles. Dans les prochaines semaines, j'irai moi-même constater si ces règles sont bien respectées dans les supermarchés du Loiret et, si ce n'est pas le cas, je n'hésiterai pas à porter plainte auprès de la procureur d'Orléans."

Seulement 10% des camemberts vendus en France

Reste malgré tout que les camemberts au lait cru ne représentent que 10% des camemberts vendus en France : le marché est très largement dominé par le lait pasteurisé, ce qui explique que de nombreux élus normands aient soutenu la démarche des industriels, dans l'espoir de renforcer les producteurs de lait locaux.

Le camembert au lait cru est en effet plus coûteux. "C'est vrai, reconnaît Richard Ramos, c'est aux alentours de 2€ 50 alors que vous pouvez trouver du camembert au lait pasteurisé à 1€. Je crois cependant qu'il est temps de manger moins mais mieux. Cela reste quand même un produit abordable", conclut l'élu centriste.