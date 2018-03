Île-de-France, France

"Insultes homophobes sur Twitter, ne jamais laisser rien passer". C'est par ces mots que Luc Carvounas, député socialiste du Val-de-Marne débute son communiqué de presse ou il explique avoir porté plainte pour "insultes homophobes", des insultes sur le réseau Twitter,car explique-t-il "un utilisateur identifié, signalé sur le réseau social", les insulte, son mari et lui, et "ajoute à ses propos homophobes des propos racistes". Luc Carvounas, l'un des candidats malheureux au poste de premier secrétaire du PS, marié à son compagnon depuis 2015, estime "qu'il reste beaucoup de chemin à parcourir pour faire évoluer les mentalités, accepter le droit et vivre comme tout le monde simplement et librement"

"Mon mariage, il y a presque trois ans, a provoqué un déferlement de haine sur les réseaux sociaux à mon encontre et à celle de mon mari Stéphane"(..) Une personne les a menacé de mort "a été interpellée et condamnée" en avril 2017. (...)"Pourquoi donc l'homophobie devrait-elle être plus acceptable parce qu'il ne s'agirait que de commentaires sur Twitter ?"