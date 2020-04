Le député EM de l'Indre François Jolivet, souhaite un statut pour les enfants des soignants décédés

L'émotion est toujours très vive. Il y a quelques jours, une aide-soignante du centre hospitalier de Châteauroux est décédée. Agée 48 ans, elle avait été était prise en charge en réanimation après avoir été contaminée par le Covid-19. Cette professionnelle de santé, qui travaillait dans deux services de l'hôpital de Châteauroux, était mère de quatre enfants. Dans cette crise sanitaire, les soignants ont déjà payé un lourd tribut. Pour le député En marche de l'Indre François Jolivet, "Notre pays leur doit beaucoup, et notre devoir politique est de dépasser le "symboliquue". Nous devons penser à leurs familles et à leurs enfants, qui sont aussi ceux de la République". Pour aller au delà donc "du symbolique", François Jolivet lance avec 40 autres députés, un appel pour la création "d'un statut de reconnaissance nationale, semblable à celui de "Pupille de la Nation", qui intègre la prise en compte des enfants de celles et eux qui sont décédés de leur engagement contre le Covid-19"

Pour le parlementaire de l'Indre et ses collégues, ce dispositif "devra les protéger, par des mesures concrètes, pour leur garantir un avenir avec comme père ou mère : l'Etat. Cette reconnaissance pourrait permettre une prise en charge de la scolarité et des études, de la sécurité sociale…)"

Cet appel, pour "un statut de reconnaissance nationale pour accompagner les enfants de nos soignants morts pour la France" a été adressé au ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Véran. Il est notamment co-signé par les députés du Cher, Nadia Essayan et François Cormier-Bouligeon.