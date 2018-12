Le député France Insoumise François Ruffin rend visite aux gilets jaunes en Drôme Ardèche

Loriol-sur-Drôme, France

Le député France Insoumise de la Somme, François Ruffin, va au contact des gilets jaunes en Rhône-Alpes ce mardi. D'après des vidéos postées sur sa page Facebook, il était en Isère ce matin, à Loriol dans la Drôme à la mi-journée, puis il s'est rendu à Aubenas en Ardèche vers 16h.

Un "édito" en direct du rond point, entrecoupé de klaxons

A Loriol, François Ruffin observe le tri des camions opéré par les manifestants à l'entrée de l'Autoroute A7 ; puis il fait ce qu'il appelle un "éditorial", en direct du rond-point. Il propose de relever le coût du transport de marchandises par les routes et sur les mers : "le trafic de marchandises a été multiplié par 2,3 en 30 ans. Le trafic routier, il était à moins de 50% au début des années 80; aujourd'hui, près de 90% du trafic de marchandises se fait sur les routes. Dans le même temps, le rail s'est écroulé (...). Si on arrivait à relever le prix du transport routier et le prix du transport maritime, ça changerait la mondialisation."

Echanges avec les gilets jaunes à Aubenas

François Ruffin a fait le tour du rond point des terres de Millet à Aubenas. Il a surtout écouté les histoires de chacun. Il a conseillé aux gilets jaunes de s'organiser.

Ce mouvement, c'est la démocratie cotre l'oligarchie a dit François Ruffin.

Les gilets jaunes ont applaudi le député la France Insoumise à plusieurs reprises et notamment lorsqu'il a dit que l'argent à redistribuer était du côté des actionnaires.