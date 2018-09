Gironde, France

Après six mois de travail et 40 auditions, Loïc Prud'homme a dressé un constat accablant face à un problème majeur de santé publique. Il a évoqué un échec cinglant de "la politique basée sur les engagements volontaires des grandes firmes, pourtant toujours défendue par le ministre de l'Agriculture". Il n'a pas hésité à critiquer "la passivité des pouvoirs publics qui laissent sans encadrement les pratiques de l'industrie agro-alimentaire et de la grande distribution" les comparant à une "association de malfaiteurs".

Le député girondin de la France Insoumise estime "qu'il revient à la loi et aux règlements de contraindre les industriels à baisser les teneurs en sucre, sel et acide gras, ainsi que de faire respecter le principe de précaution sur l'utilisation des additifs".

Selon Loïc Prud'homme, l'Office Mondiale de la Santé préconise 5 grammes de sel par jour, alors qu'en France "on est entre 5 et 12 grammes. Idem pour le sucre, la préconisation est de 25 grammes, alors que "nous sommes à plus de 50 grammes" d'ou l'explosion de maladies chroniques, cardio-vasculaires, diabète, cancers et obèsité.

Le rapport demande la réduction des additifs

Concernant les additifs, le président de la commission d'enquête constate que dans l'alimentation, sous label agriculture biologique, seuls 48 additifs sont autorisés. "L'industrie agro-alimentaire a les ingénieurs, le personnel et les moyens financiers pour proposer des solutions techniques qui soient saines".

Richard Girardot, président de l'Ania (Association nationale des industries alimentaires), a réagi sur France Info sur la préconisation du rapport de limiter fortement le nombre d'additifs autorisés dans les produits transformés. "On sera incapables d'appliquer cette règle des 50 additifs"

Dans ce rapport, Loïc Prud'homme propose l'interdiction de la publicité et du marketing à destination des enfants sur tous les supports : tv, internet. Il prône également l'instauration d'une vraie éducation à l'alimentation à l'école, avec une heure dédiée chaque semaine de la maternelle à la classe de 3ème.