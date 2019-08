Le député Julien Aubert en course pour la présidence du parti Les Républicains

Vaucluse, France

Julien AUBERT l'avait affirmé haut et fort il y a quelques jours : "pas question de céder aux pressions en renonçant à me présenter à la présidence du parti." Le député de Vaucluse est sur le point de tenir son engagement. Son attaché parlementaire déposera son dossier de candidature demain après midi à Paris. Julien Aubert assure avoir réuni plus de 3000 parrainages d'adhérents (1311 étaient nécessaires) ainsi qu'une quinzaine de parrainages de parlementaires. En Vaucluse, seul le sénateur Alain Dufaut lui a donné son parrainage. Deux autres candidats devraient déposer leur dossier : Christian Jacob le chef de file des députés LR à l'assemblée nationale et Guillaume Larrivé le député de l'Yonne. Une fois déposés au siège du parti, les parrainages et les dossiers vont être vérifiés. La liste officielle des candidats sera dévoilée le 26 août pour une élection prévue mi-octobre. Julien AUBERT a dors et déjà prévu de lancer sa campagne le 8 septembre prochain à Gordes.