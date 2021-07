Le député ligérien Régis Juanico alerte sur la sédentarité des Français, accentuée par la crise sanitaire

Le député ligérien Régis Juanico co-signe un rapport avec la députée normande Marie Tamarelle sur l'importance de l’activité physique dans les politiques de prévention en santé publique. Les deux parlementaires alertent sur la sédentarité et le manque d'activité sportive des Français, amplifiées depuis le début de la crise sanitaire et avancent dix-huit propositions pour favoriser l'activité physique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Une bombe à retardement sanitaire"

Trop de sédentarité, trop d'écran et pas assez d'activité sportive. Voilà des problématiques de santé publique que l'on pointe du doigt depuis plusieurs années en France, mais la crise sanitaire "a aggravé les choses" selon le député ligérien Régis Juanico. "Depuis le début de l'épidémie, on constate que les Français passent davantage de temps devant leur écran et font de moins en moins de sport" explique le parlementaire. Les chiffres avancés dans le rapport parlent d'eux-mêmes : 54 % des hommes, 44 % des femmes de 18 à 74 ans et 17% des enfants de 6 à 17 ans sont en surpoids ou sont obèses. Face à ce constat alarmant, Régis Juanico et la député normande Marie Tamarelle veulent alerter et pousser les pouvoirs publics à agir au plus vite. "Notre rapport c'est une sorte de manifeste, on formule dix-huit propositions pour développer l'activité physique car aujourd'hui c'est une bombe à retardement sanitaire". Parmi ces propositions, les deux députés veulent définir l’activité physique et sportive « grande cause nationale » dès 2022 et en faire une priorité de santé publique.

Pass sanitaire dans les enceintes sportives, une "ineptie"

Le député de la Loire s'inquiète de la mise en place du pass sanitaire ce mercredi, notamment dans les salles de sport et les piscines. Selon Régis Juanico, cette nouvelle mesure risque de ne pas arranger les choses alors qu'il faut au contraire encourager les Français à pratiquer une activité sportive. "C'est une ineptie ! Le pass sanitaire est un frein à l'activité physique et c'est fort dommageable" souligne le parlementaire ligérien. Selon lui, il faudrait que la pratique sportive soit une exception au pass sanitaire, pour permettre à tout le monde d'exercer une activité physique.