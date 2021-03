Le député LREM de la Sarthe Damien Pichereau annonce une aide pour les responsables de salles de loisirs

Les conséquences de la crise sanitaire pour les loisirs en salle : la plupart des espaces sont fermés depuis un an. Aujourd'hui, ils ont bien du mal à s'en sortir car les charges fixes sont supérieures aux aides accordées par l'Etat. Des escape game, des salles de jeux, en Sarthe il y a une vingtaine d'établissements de ce type. Ils ont alerté fin février le député LREM de la Sarthe, Damien Pichereau. Ils demandent une prise en charge à 90% de leurs charges fixes plutôt que l'aide actuelle de 10.000 euros.

Ce lundi, Damien Pichereau était notre invité sur France Bleu Maine et a annoncé la bonne nouvelle à ces professionnels.

La bonne nouvelle, c'est que cette aide sur les charges fixes va être mise en place. On devrait en savoir plus dans les prochains jours car c'est à l'étude avec la commission européenne. Il y aura 90% des coups fixes pris en charge et les mesures de chômage partiel seront maintenues.