Le député mayennais Yannick Favennec signe une tribune contre les abandons d'animaux

100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année en France.

Un appel est lancé par 240 parlementaires ce dimanche 30 juin dans le Journal du Dimanche, contre les abandons d'animaux. Le titre de cette tribune : "un être sensible ne se jette pas". Le député mayennais Libertés et Territoires, Yannick Favennec est l'un des signataires.

Députés et sénateurs rappellent que 100 000 chiens et chats sont abandonnés chaque année en France, un triste record européen. "Manifestement, le durcissement pénal de la sanction de l'abandon – deux ans de prison et 30.000 euros d'amende – n'a pas obtenu l'effet escompté", regrettent-ils dans leur tribune.

Bientôt une proposition de loi

"La stérilisation obligatoire des chats est entrée en vigueur dans certaines régions belges. C'est une mesure unique en Europe dont il conviendrait de s'inspirer afin d'éviter les abandons de portées et la multiplication des îlots de chats errants dans nos communes", préconisent-ils par exemple dans cet appel. Ces parlementaires s'engagent à déposer une proposition de loi pour en finir avec les abandons d'animaux.