Le député Paul Molac à l'initiative d'une proposition de loi pour réunifier la Bretagne

La Loire-Atlantique rejoindra-t-elle un jour la Bretagne ? Eternel serpent de mer, la réunification de la Bretagne revient sur le devant de la scène. Une proposition de loi est attendue dans les prochains jours, elle doit être annoncée par un groupe de députés de Bretagne et de Loire-Atlantique.

Cette proposition de loi est indispensable pour avancer dans ce dossier comme l'explique Paul Molac, député du Morbihan :"Elle est nécessaire parce que vous savez que le département de Loire-Atlantique a demandé à ce qu'il y ait une consultation populaire. Et cette consultation populaire, on ne peut le faire que si une loi le permet. Parce qu'il n'y a pas d'autre vecteur législatif, c'est donc un préalable".

La Région a voté le lancement d'une étude d'impact sur la question, elle compte ensuite en demander à l'Etat une consultation à ce sujet. C'est une façon de s'assurer que le plus grand nombre souhaite cette réunification ?

C'est le département de Loire-Atlantique qui le demande. Parce que pour une réunification, il faut d'abord demander leur avis aux citoyens de Loire-Atlantique. C'est la première, c'est le préalable et donc c'est ce que demande le Département. C'est ce que demande la ville de Nantes également et c'est ce que demande la Région Bretagne.

Vous allez annoncer cette initiative à Nantes, pour vous, c'est de là vraiment que doit partir le combat ?

Si c'est la Bretagne qui dit aux gens de Loire-Atlantique ce qu'il faut faire, ça peut apparaître comme une ingérence. Il faut d'abord que ça parte de la Loire-Atlantique, qu'on pose le problème. En plus, en Bretagne, on sait un peu près à quoi s'en tenir. Parce que l'idée est, en plus d'une consultation, de faire consensus à la fois dans les différentes collectivités locales, mais aussi au niveau des députés.

Après la proposition de loi, il va falloir ensuite convaincre une majorité de députés. On fait comment pour intéresser un député de la Dordogne ou du Var à une réunification de la Bretagne ?

Quand ça n'intéresse pas les députés, ils ne sont pas là. Donc cela se fait entre nous dans ces cas-là. Ce n'est pas un problème. Quelques fois les lois passent avec 60 députés dans l'hémicycle. Ça dépend de l'enjeu de la loi, ça dépend de beaucoup de choses. Quand, il n'y a aucun enjeu, il n'y a quasiment personne et tous ceux qui sont là, ils votent pour. Donc là, je ne vois pas comment les députés pourraient s'opposer à ce qu'il y ait une consultation populaire.