Le député RN de Dordogne écrit au ministre pour sauver un cheval

"Plaisir des fleurs" est un cheval du Bugue, en Périgord noir, atteint d'une maladie rare, l'anémie infectieuse des équidés (AIE). Cette maladie est classée dans les risques sanitaires de catégorie 1 , car il n'y a pas de traitement possible et elle est contagieuse pour les autres chevaux.

ⓘ Publicité

Lorsqu'un cheval est infecté, c'est la loi, le propriétaire est obligé d'euthanasier le cheval. Le député Rassemblement national (RN) du Bergeracois, Serge Muller, se mobilise ce mercredi pour sauver le cheval, après avoir été contacté par sa propriétaire. Il a partagé la pétition de la propriétaire et il a écrit et envoyé une lettre au ministère de l'Agriculture notamment.

Le rôle d'un député ?

"J'étais soignant, c'est un peu mon cœur qui me guide, justifie le parlementaire quand on le questionne pour savoir si c'est le rôle d'un député de se saisir de cette question. Si j'ai la possibilité d'écrire une lettre au ministre et qu'elle est lue en priorité parce qu'il est écrit 'Député Serge Muller ' et que le message est entendu, je me dis oui, c'est le rôle du député."

Interrogé par France Bleu Périgord sur sa capacité à se mobiliser pour d'autres propriétaires d'animaux, Serge Muller déclare : "Je ne vais pas m'engager pour tous les animaux mais si cela marche pour ce cheval, je suis prêt à aider d'autres Périgourdins."

"Plaisir des fleurs lanceur d'alerte" ?

Pour le moment, le représentant du Périgord pourpre veut surtout agir pour éviter l'euthanasie de l'animal. Le parlementaire n'a pas contacté de vétérinaire, mais il explique que la propriétaire lui a assuré que son cheval était porteur sain de la maladie.

"Mais si Plaisir des fleurs peut être le lanceur d'alerte sur une dérive ou une loi trop rigide, et si nous pouvons essayer de faire changer quelque chose, pourquoi pas ?, réfléchit ainsi Serge Muller à faire évoluer la loi ensuite. Il peut toujours y avoir des assouplissements dans la loi."

Le député a aussi contacté la fondation Brigitte Bardot et la préfecture, via sa lettre. "Si ce cheval peut être gracié, c'est-à-dire que nous pouvons essayer d'assouplir cette loi", veut croire Serge Muller.