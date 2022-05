Le député RN du Gard Nicolas Meizonnet veut faire interdire le burkini sur les plages du Grau-du-Roi

Interdire le burkini sur les plages du Grau du Roi. C'est ce que demande Nicolas Meizonnet, le député sortant RN de la deuxième circonscription du Gard. Il a d'ailleurs envoyé une lettre en ce sens au maire en début de semaine. L'autorisation du port du burkini dans les piscines municipales de Grenoble ayant été retoquée ce mercredi par le tribunal administratif, le Rassemblement National demande aujourd'hui une loi pour l'interdire définitivement. "On est un pays respectueux de l'égalité hommes-femmes (...) C'est un courage que nous devons avoir en s'opposant à cette tenue", explique Nicolas Meizonnet sur France Bleu Gard Lozère.

"On est un pays respectueux de l'égalité hommes-femmes (...) C'est un courage que nous devons avoir en s'opposant à cette tenue", explique Nicolas Meizonnet sur France Bleu Gard Lozère. Copier

"C'est plus qu'un maillot de bain, c'est un symbole" Nicolas Meizonnet, député RN du Gard, sur la deuxième circonscription

"Que ce soit dans un lieu public ou autre, il faut 'l'interdire. Comme le voile", insiste pour sa part Anthony Leroy, le candidat de Reconquête sur cette même circonscription en vue des législatives 2022. "C'est un outil de propagande politico-religieux"

Anthony Leroy en profite pour souligner "que le RN -quand bien même il a eu des députés- n'a pas fait de proposition de loi en ce sens. Pendant deux ans, M. Meizonnet n'a pas du tout pris position sur le burkini, et là à deux semaines avant le premier tour, il commence à parler de ce sujet. L'an dernier, il y avait déjà au Grau-du-Roi des personnes qui se promenaient en burkini sur la plage, on ne l'a pas entendu".

Anthony Leroy, le candidat de Reconquête "Pendant deux ans, M. Meizonnet n'a pas du tout pris position sur le burkini, et là à deux semaines avant le premier tour, il commence à parler de ce sujet. Copier

Anthony Leroy, candidat de "Reconquête!" sur la deuxième circonscription du Gard, pour les élections législatives 2022 - RECONQUÊTE! Gard

La lettre de N. Meizonnet au maire du Grau-du-Roi

"Monsieur le Maire,

La décision du maire écologiste de Grenoble, monsieur Éric Piolle, d’autoriser le burkini dans les piscines de sa ville a, aujourd’hui, ouvert un débat national. Je ne peux ni comprendre, ni partager, une telle dérive qui va à l’encontre de nos principes les plus fondamentaux : l’égalité entre les femmes et les hommes, et la laïcité.

L’autorisation expresse du burkini, véritable uniforme islamiste, n’est ni plus ni moins qu’une provocation électoraliste à ressort communautariste, mise en œuvre par l’extrême gauche et les associations communautaires, qui profitent de nos valeurs républicaines pour faire avancer l’idéologie islamiste.

Comme me l’ont témoigné un certain nombre de nos concitoyens, les plages du Grau-du-Roi deviennent aussi des lieux de prosélytisme.

Plusieurs maires se sont déjà courageusement levés contre cette dérive en interdisant le port du burkini dans les lieux de baignade et sur les plages. C’est le cas des maires de Fréjus, de Cannes et de Sisco.

Ainsi, Monsieur le Maire, je vous demande très solennellement, en tant que garant de la sécurité publique et élu attaché à nos valeurs républicaines, à la condition des femmes dans notre pays, au respect de la laïcité et à notre art de vivre, de procéder vous-même à cette interdiction sur les plages du Grau-du-Roi.

Si le Conseil d’État a jugé hier que le burkini ne posait pas de difficultés quant à la sécurité publique, l’avancée quotidienne de l’islamisme et le nombre grandissant de maires qui choisissent de s’y opposer pourraient le conduire à revoir sa position.

Enfin, j’observe que plus de 70% des Français sont favorables à l’interdiction du burkini et que nombre d’élus, toutes sensibilités confondues, de gauche comme de droite, le sont aussi.

Dans l’espoir, Monsieur le Maire, que vous puissiez entendre cet appel que je vous lance publiquement au nom d’une large majorité de nos concitoyens qui ne veulent pas que nous ayons la main qui tremble face à l’islamisme conquérant, je vous prie de recevoir mes salutations les plus républicaines."

La liste des candidats sur la deuxième circonscription du Gard :